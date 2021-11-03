«Прометей» – он же «Триумфатор»

Кто будет защищать сердце России

На полигонах оборонного ведомства Российской Федерации завершилась программа госиспытаний зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» (по другой версии – 55Р6М «Триумфатор-М»). Результатами тестовых испытаний подтверждены не только заявленные производителем тактико-технические характеристики, но и абсолютная готовность изделия к эксплуатации в строевых частях Вооруженных сил России. Такой информацией с участниками Тюменского нефтегазового форума, состоявшегося в сентябре текущего года, поделился вице-премьер правительства России Юрий Борисов. По его словам, начавшиеся поставки новейшей зенитной ракетной системы пока не в полной мере соответствуют номенклатуре, затребованной заказчиком. С-500 «Прометей» поставляется в конфигурации комплекса оговоренного состава.

Уникальная комбинация рекордных дальности, высоты и точности

Примечательно, что еще тремя месяцами ранее президент и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин анонсировал скорую постановку этих передовых комплексов, с которыми неспособна конкурировать ни одна из существующих в мире систем противоракетной и противовоздушной обороны, на боевое дежурство по охране воздушных границ Российской Федерации. По информации официального источника ТАСС, заказчиком в лице Министерства обороны подписан контракт на поставку более чем десяти перспективных ЗРС.

“Первоочередная задача новейшей системы ПВО С-500 – создание щита, надежно прикрывающего развертывание войск Западного военного округа, включая системы базирования и ракетные комплексы различной дальности поражения”

Из того же источника стало известно, что на вооружение 1-й армии особого назначения ВКС РФ, прикрывающей столицу России и Центральный экономический район, а это территория площадью 486 тысяч квадратных километров и 32 миллиона человек населения, уже поступил первый бригадный комплект «Прометея». В качестве главных целей новой зенитной ракетной системы рассматриваются боевые ядерные блоки, гиперзвуковые ракеты и даже низкоорбитальные космические спутники-шпионы. Это именно те средства нападения, над которыми усиленно, но пока безуспешно трудится основной потенциальный противник России – США.

Новейшая российская зенитная ракетная система пятого поколения С-500 «Прометей» оснащена принципиально новыми средствами радиолокации. Их тактико-технические характеристики позволяют эффективно обнаруживать воздушные цели на недоступных ранее расстояниях. Построенный на основе фазированных решеток и отличающийся сверхмощностью радар «Прометея» позволяет увеличить дальность обнаружения объекта на 150–200 километров, что существенно превышает возможности созданной ранее и показывающей достаточно высокий уровень эффективности ЗРС С-400 «Триумф», способной обнаруживать цель на расстоянии 600 километров.

Эти обстоятельства расцениваются аналитиками Пентагона в качестве очень веского повода для серьезной обеспокоенности. Обоснованные сомнения в абсолютной радиолокационной незаметности своих самолетов-невидимок – F-22 Raptor, F-35 Lightning II, B-2 Spirit посещают их все чаще и чаще. Более того, вызванные разработкой С-500 причины для глубокой озабоченности у американских военных этим не исчерпываются. Так, аналитик китайской интернет-компании Sina Group Чжоу Хунсинь сопоставил известные на сегодня данные по функциональному потенциалу и сочетанию технических и эксплуатационных характеристик российского «Прометея» с аналогичными параметрами американского ЗРК Patriot Advanced Capability-3. Выводы, сделанные китайским специалистом, свидетельствовали не в пользу американского комплекса, подтверждая мнение мирового экспертного сообщества об отсутствии аналогов российской ЗРС в современном мире.

Стоимость и эффективность

Восхищение китайских военных экспертов достоинствами зенитной ракетной системы С-500 достигает такой степени, что они готовы приписать ей даже фантастические возможности. Например, способность эффективно уничтожать угрожающие нашей планете метеориты. Тем не менее существует консолидированное мнение мирового экспертного сообщества о том, что органичное сочетание рекордной на сегодня дальности стрельбы, недосягаемой для зарубежных аналогов высоты полета управляемых ракет класса «поверхность-воздух» и уникальности системы самонаведения превращает 55Р6М «Триумфатор-М» в самое совершенное из существующих ныне средств противоракетной и противовоздушной обороны. А начавшееся поступление С-500 в действующие части ПВО России позволяет констатировать факт появления у Российской Федерации полноценной системы воздушно-космической обороны.

И наконец, еще одно, безусловно, важное преимущество зенитной ракетной системы С-500 – ее стоимость, однозначно меньшая, нежели стоимость американской системы THAAD (подвижного противоракетного комплекса наземного базирования высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности). И это притом что последняя значительно уступает отечественной разработке по целому ряду ключевых технических характеристик и эксплуатационных параметров.

vpk-news.ru

Кроме того, С-500 «Прометей» способен эффективно работать по целому комплексу разнообразных объектов, что инициирует у некоторых стран горячее желание его приобрести. Однако экспортные перспективы «Прометея» в настоящий момент несколько туманны, так что говорить о них более предметно преждевременно.

Выход перспективной российской ЗРС на финишную прямую сформировал еще один достаточно важный для потенциальных противников Российской Федерации аспект, озвученный все теми же экспертами Поднебесной. Они во всеуслышание заявили о способности зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» если не полностью убить, то основательно подорвать существующую среди стран – участниц Североатлантического альянса веру в эффективность американской системы THAAD.

Созданная российским разработчиком (АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей») ЗРС С-500 не является единым противовоздушным-противоракетным оборонительным комплексом. Разделение «Прометея» на пункт боевого управления, противосамолетную и противоракетную части обеспечивает способность ЗРС к перехвату всех состоящих на вооружении армии Соединенных Штатов Америки и ее союзников по НАТО средств воздушного нападения. Кроме того, широта функционального потенциала С-500 позволяет эффективно уничтожать гиперзвуковое оружие, находящееся в околоземном пространстве, космические средства поражения и низкоорбитальные спутники. Об этом стоит поговорить подробнее.

Космический потенциал «Прометея»

Очевидно, что не имеющая мировых аналогов российская ЗРС С-500, а это признано подавляющим большинством как отечественных, так и зарубежных военных экспертов, не позиционируется руководством оборонного ведомства России в качестве системы, разработанной для замены С-400 «Триумф», комфортный диапазон рабочих высот которого располагается между отметками пять и шестьдесят километров. Его ключевым предназначением остается приоритетное поражение стратегических объектов, находящихся на экстремально больших дистанциях:

гиперзвуковых крылатых ракет;

межконтинентальных и баллистических ракет;

низкоорбитальных спутников;

тяжелых бомбардировщиков и самолетов ДРЛО;

космических самолетов.

«Младший брат» «Прометея» – С-400 «Триумф» тоже способен эффективно поражать такие цели, но на существенно меньших высотах. Однако он может высокопродуктивно работать в качестве одного из элементов глубокоэшелонированной системы противоракетной-противовоздушной обороны, эффективно нейтрализуя крылатые и тактические баллистические ракеты, истребители-невидимки.

Учитывая превосходные тактико-технические характеристики, российскую ЗРС пятого поколения можно смело позиционировать в качестве системы противокосмической обороны первого поколения. Обладающий шестисоткилометровым радиусом эффективного поражения С-500 «Прометей» способен на этой дальности одновременно уничтожать до десяти объектов (например, баллистические и крылатые ракеты), летящие со сверхзвуковыми и гиперзвуковыми скоростями, доходящими до 25 тысяч километров в час, на высотах до двухсот километров.

Рассмотрим возможности С-500 на примерах, привязанных к карте предполагаемого театра военных действий – Европе. Размещение «Прометеев» на территории Крымского полуострова позволяет в полном объеме контролировать воздушное пространство над акваториями Черного и Мраморного морей, а также территориями стран – членов Североатлантического альянса – Румынии (включая Бухарест) и Болгарии. С-500, базирующийся в Калининградской области, способен, не напрягаясь, уничтожать крылатые ракеты или стелс-истребители над Дрезденом или Берлином, не говоря уже о территориях «карманных прибалтийских львов» – Латвии, Литвы, Эстонии или смертельно утомившей весь мир Украины.

Военный аналитик Дэйв Маджумдара, сотрудник американского консервативного журнала The National Interest, убежден, что разработанная в России зенитная ракетная система С-500 «Прометей», позволяющая одновременно уничтожать до десяти целей в ближнем космосе, в сочетании с С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит» составит единую интегрированную и эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны, способную эффективно защищать воздушное пространство России от любых угроз. Однако первоочередная задача новейшей системы ПВО С-500 – создание щита, надежно прикрывающего развертывание войск Западного военного округа, включая системы базирования и ракетные комплексы различной дальности поражения. Окончание развертывания ЗРС С-500, по мнению экспертов информационного издания Datviet, обеспечит Российской Федерации полное и неоспоримое военное превосходство над Соединенными Штатами.

В настоящее время руководство Пентагона ускоренными темпами в рамках концепции Prompt Global Strike разрабатывает глобальную ударную систему, рассчитывая с ее помощью продолжать играть роль «мирового жандарма», оказывая политическое и военное давление на правительства неугодных Вашингтону стран. Однако отставание Вашингтона от Москвы в области разработки и создания современных средств неядерного поражения сегодня видно даже неспециалисту. С-500 уже сейчас могут применяться для уничтожения натовских ударных систем, сводя к нулю перспективность осуществления Западом попыток силового влияния на Кремль.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 42 (905) за 2 ноября 2021 года