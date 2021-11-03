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Интерфакс-АВН

США беспокоят "любые дестабилизирующие действия" на границе РФ и Украины - Пентагон

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Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: Associated Press

Вашингтон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - США продолжают отслеживать ситуацию на границе РФ и Украины и обратят внимание на любые агрессивные действия в этом регионе, заявил представитель Пентагона Джон Кирби в связи с сообщениями в СМИ о якобы переброске РФ войск у границы с Украиной.

"Как мы говорили ранее, любые агрессивные, способствующие эскалации действия вызовут большое беспокойство у США. Мы продолжаем поддерживать усилия по деэскалации в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта в восточной части Украины", - сказал он в понедельник на брифинге.

Кирби отметил, что США по-прежнему следят за ситуацией в этом регионе мира. Он добавил, что США продолжат консультироваться по этому вопросу со своими союзниками и партнерами.

При этом он отказался строить предположения о предполагаемых намерениях российской стороны.

Ранее газета The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что якобы в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

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Страны
Россия
США
Украина
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