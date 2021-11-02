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Конференция «Огарковские чтения – 2021»

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29 октября 2021 года в Москве состоялась четвертая ежегодная конференция "Огарковские чтения", посвященная памяти яркого русского военного мыслителя второй половины XX века, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1977-1984) маршала Николая Васильевича Огаркова. Организатором выступил Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Блог bmpd представляет вашему вниманию фоторепортаж.

ЦАСТ благодарит партнеров конференции - Государственную корпорацию "Ростех", АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО "Объединенная судостроительная корпорация" и ПАО "Промсвязьбанк".

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России (2004-2008), председатель Организационного комитета конференции Юрий Балуевский выступает с приветственным словом (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Американский военный историк, полковник вооружённых сил США в отставке Дэвид Гланц представил доклад о советских истоках операции "Буря в пустыне" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Исследовательская работа Дэвида Гланца из серии "Буря в августе", посвященная наступательной операции Вооруженных Сил Советского Союза в августе 1945 года против Квантунской армии Японской Империи в Маньчжурии. Автор утверждает, что описанные в его работе действия Советской Армии были тщательно изучены и смоделированы американцами при проведении операции "Буря в пустыне" на Ближнем Востоке (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Военный историк Игорь Куртуков комментирует доклад Дэвида Гланца (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Директор ЦАСТ Руслан Пухов выступил с речью в память об основателе Центра Константине Макиенко (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Археолог, руководитель лаборатории экспериментальной археологии НОЦЕИ ЮУрГУ, директор ассоциации "Археос" Иван Семьян рассказал о военно-технических новациях

эпохи бронзы. Ученые установили, что первые в мире боевые колесницы были созданы на территории Южного Урала на рубеже III и II тысячелетий до нашей эры, а затем распространились по всему миру и попали в том числе в древнегреческие Микены (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

В рамках конференции состоялась панельная дискуссия о конфликте в Карабахе. В обсуждении приняли участие: член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский; писатель, автор книги "Карабахская война 1991-1994" Мамед Велимамедов; глава департамента оборонных исследований Armenian Research & Development Institute, эксперт РСМД Леонид Нерсисян (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Заместитель директора ЦАСТ Максим Сысоев представил доклад на тему "Турбовинтовой или реактивный? Современные ВВС и проблема учебно-тренировочного самолёта" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Директор по инновациям и развитию технологий, заместитель генерального директора АО "УЗГА" Дмитрий Подорящий выступил с дополнением к предыдущему докладу (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Консультант ЦАСТ Сергей Денисенцев подготовил презентацию по гражданским и военным аспектам цифрового контроля (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Президент рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров комментирует доклад Сергей Денисенцев в контексте рынка труда (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Конференцию заверила панельная дискуссия о роли и место разведки в современном мире, в которой приняли участие: полковник Службы внешней разведки в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков; израильский государственный деятель, дипломат, руководитель службы "Натив" в 1992-1999 годах Яков Кедми; директор ЦАСТ Руслан Пухов (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

В последние годы ЦАСТ реализовал несколько проектов, посвященных разведывательной деятельности. В 2020 году на русский язык была переведена книга американкого ученого Роберта Джервиса "Почему разведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке". В 2021 году эксперты ЦАСТ подготовили монографию "Военная разведка", которая содержит практические примеры того, как в вооруженных силах различных государств мира - европейских, ближневосточных и азиатских - структурирована военная разведка, как организован процесс сбора и обработки разведывательных сведений (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Участники конференции (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Участники конференции (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Организационный комитет конференции (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

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