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Газета.ru

Bayraktar - «типовая уязвимая цель», но сбивать его не будут

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Источник изображения: Global Look Press

Почему в перемещении российских войск к границам Украины с полигонов нет смысла

США и страны Европы выражают «обеспокоенность» в связи с якобы «наращиванием» российских войск на границе с Украиной. Одновременно говорится, что российские подразделения ПВО для борьбы с Bayraktar могут переместить к украинским границам - прямо с учебных полигонов. В ситуации разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Американская газета The Washington Post со ссылками на неназванные источники утверждает, что Кремль якобы «занял более жесткую позицию по отношению к Украине», а конфликт в Донбассе «вступает в новую стадию», и в этой связи «происходит стягивание российских войск к украинским границам», что вызывает «обеспокоенность официальных лица США и стран Европы».

До этого Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе. В свою очередь генеральный конструктор компании «Алмаз-Антей» Павел Созинов, разрабатывающий и выпускающий вооружение для противовоздушной и противоракетной оборон, заявил, что сбить Bayraktar не представляет особой сложности для современных ракетных комплексов.

«Bayraktar - типовая цель для ракетного комплекса. Это большая цель, фактически самолет массой 650 килограммов. Весьма уязвимый, так как он летает достаточно медленно», - заявил Созинов в интервью РИА «Новости».

На этом фоне в разных СМИ несколько раз высказывалось предположение о том, что личный состав, вооружение и военную технику противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с беспилотными летательными аппаратами типа Bayraktar могут передислоцировать к границам ДНР и ЛНР в рамках учений с применением новейших зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) в Астраханской области.

В случае дальнейшего обострения ситуации в Донбассе именно эту российскую группировку войск противовоздушной обороны, созданную на полигоне Капустин Яр, «перебросят» к границам непризнанных республик. На первый взгляд, это звучит достаточно убедительно. Однако разберемся с этим предположением - по пунктам.

Действительно, в последнее время на полигоне Капустин Яр проводились учения частей и соединений войсковой ПВО, оснащенных зенитными ракетными системами и комплексами С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2».

Минобороны РФ опубликовало видео масштабных стрельб, в ходе которых было сбито более 40 воздушных целей условного противника. На учениях отрабатывалась эшелонированная система ПВО против массированного применения средств воздушно-космического нападения. В ходе учений российские зенитчики, в частности, тренировались отражать совместный налет пилотируемой и беспилотной авиации условного противника.

Казалось бы: взять да и «перебросить». Но не все так просто.

Во-первых, для начала следует отметить, что группировки войск не «перебрасываются». Группировки могут разве что создаваться на направлениях главных и других ударов. Перебрасываться (передислоцироваться, выдвигаться) могут только подразделения, части, соединения и объединения.

Во-вторых, на полигоны (если точнее, в учебные центры боевой подготовки - УЦ БП) части и соединения зенитных ракетных войск выводятся далеко не в полном составе. Как правило, в УЦ БП самолетами военно-транспортной авиации перебрасываются только те военнослужащие боевых расчетов, которые необходимы для выполнения боевых стрельб. Бывают, конечно, случаи, когда на полигон выводятся части в полном боевом составе и со своей техникой, но это не носит массового характера. Все мероприятия боевой подготовки имеют свою цену. А подобные учения - самые дорогие из всех возможных.

В-третьих, вооружение и военная техника, как правило, уже присутствует на полигоне на так называемых «площадках». С мест постоянной дислокации ничего из боевой техники, как правило, не привозится.

Причем ЗРК на этих площадках развернуты, как правило, в неполном виде - присутствуют только те образцы вооружения и военной техники, которые необходимы для выполнения стрельбы. В частности, штатное количество пусковых установок (ПУ) для зенитного ракетного дивизиона С-300ПМ - 12 единиц. Однако для выполнения учебных пусков такого количества ПУ, разумеется, не требуется.

В-четвертых, все зенитные управляемые ракеты (ЗУР), необходимые для выполнения боевых стрельб, части и соединения зенитно-ракетных войск привозят на полигон с собой: в весьма ограниченных количествах. Причем ровно столько, сколько конкретно требуется для учебных стрельб.

Части и соединения ЗРВ в районы гипотетических боевых действий выводятся с двумя боекомплектами зенитных управляемых ракет. Для одного зенитного ракетного дивизиона С-300ПМ это число ЗУР составляет 96 единиц. Разумеется, никто в мирное время не выводит подразделения в учебные центры боевой подготовки с подобным количеством ЗУР.

Таким образом, вроде бы логичное на первый взгляд предположение, что части и соединения ПВО непосредственно с полигонов (центров боевой подготовки) могут выводится в районы гипотетических боевых действий на самом деле смысла не имеет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

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