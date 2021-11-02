Шойгу: уровень заболеваемости COVID-19 в войсках на 44% ниже, чем в 2020 году

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Летальность от коронавируса в Вооруженных силах РФ сократилась в 2021 году вдвое по сравнению с 2020 годом, примерно так же снизилась заболеваемость, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Летальность в Вооруженных силах от ковида по сравнению с прошлым годом снижена в два раза за счет вакцинации, а если сравнивать с общероссийскими показателями, то у нас летальность в 45 раз ниже, чем показатели по стране", - сказал Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Министр уточнил, что эти показатели касаются не только военных, но и их родственников, а также гражданского персонала. Он добавил, что уровень заболеваемости COVID в 2021 году в армии на 44% ниже, чем годом ранее.