«Нерушимое братство - 2021» - новые учения ОДКБ

Миротворческие учения «Нерушимое братство — 2021» стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут на территории России с 8 по 12 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ. «На полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознамëнного училища группировка войск ОДКБ будет отрабатывать задачи по подготовке и ведению миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ», — отметили в пресс-центре.

Главными задачами учебных маневров станут совершенствование навыков органов управления Коллективных сил ОДКБ в организации действий войск и управлении ими. Также планируется повысить слаженность воинских частей и подразделений, входящих в состав миротворческих сил военного блока.

В ходе практических действий миротворческие силы отработают действия на блокпосту, задачи в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населëнного пункта, штурм здания, занятого условными боевиками, а также освобождение «заложников» и оказание помощи пострадавшим.