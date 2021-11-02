Апостроф (Украина): «Байрактар» — всего лишь эпизод, Украине нужны сотни беспилотников

Незаконное применение БПЛА в Донбассе, похоже, вскружило голову украинскому эксперту, заявившему, что сегодня стране нужны сотни беспилотников как собственного, так и зарубежного производства различного класса, функционала и базирования. Через десять лет они должны начать замещать флот пилотируемой авиации. Не трудно догадаться, что эти дорогостоящие милитаристские игрушки могут быть использованы с целью ведения боевых действий в Донбассе.

Нужно не только покупать беспилотную авиацию в Турции, но и полноценно делать собственную

На проходящей неделе украинские войска впервые применили в Донбассе турецкий разведывательно-ударный беспилотник "Байрактар" ТВ2. Но первый опыт должен стать лишь эпизодом в эпохе переоснащения украинской армии и ее перехода на использование беспилотных аппаратов разного назначения и базирования. Об этом "Апострофу" заявил глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Главное, что нужно осознать Украине - не нужно привязываться к "Байрактарам". Это, конечно, проверенное оружие. Многие у нас вспоминают в этом смысле последнюю войну в Нагорном Карабахе. Но надо понимать, что "Байрактары", которые были на вооружении Азербайджана, немного отличаются от того комплекса с шестью БПЛА, которые мы закупили в 2018 году. В документе "Перспективы воздушных сил ВСУ", опубликованном в 2020 году, было указано о потребности в 45 комплексах. В конце 2020-го мы заключили контракт на покупку новых "Байрактаров" - они, безусловно, лучше по характеристикам, чем предыдущие. В этом году такой комплекс Украина получила, еще четыре закупит в будущем. В общей сложности мы получим 30 улучшенных БПЛА. Наша экспертная организация это приветствует. Но…

Надо понимать, что "Байрактары" - это очень дорогое оружие. К примеру, в 2018 году Украина заплатила 70 миллионов долларов за шесть беспилотных аппаратов, высокоточное оборудование и бомбы к ним. Поэтому я хочу акцентировать внимание на том, что на Украине создают ряд беспилотных авиационных комплексов. Мы можем не только дополнять беспилотную авиацию, которую мы покупаем в Турецкой Республике, но и полноценно делать собственную. Потребность сегодняшнего дня в беспилотниках Украина закрыла. Нам нужно думать о завтрашнем дне.

Украина планировала закупать у Турции "Байрактары" на 35 процентов дешевле благодаря созданию совместного предприятия "Щит Черного моря". Об этом договорились в 2018 году и начали это делать, но не смогли реализовать, поскольку украинская промышленность не реформирована и не может работать по международным правилам. Только сейчас это начали решать - в 2022 году завершится военно-промышленная реформа. Я надеюсь, что будет ликвидирован "Укроборонпром", а на его базе будут созданы холдинги.

Относительно "Перспектив воздушных сил", мы считаем, что этот документ ошибочен и совершенно не учитывает современные тенденции. Сегодня Украине нужен гораздо больший флот БПЛА. Через 10 лет он должен начать вытеснять и замещать флот пилотируемой авиации. Этот флот должен насчитывать сотни беспилотных аппаратов различного класса, функционала и разного базирования.

На сегодняшний день в ВСУ есть около сотни беспилотных авиационных комплексов (БАК) отечественного производства - это около 300 тактических корректирующих аппаратов "Фурия". Также у нас есть около 300 разведывательных аппаратов "Аист-100". Нам также нужны сотни ударно-разведывательных аппаратов. А дальше я бы ориентировался и на совместное производство с Турцией (в частности, на новом турецком беспилотнике Akinci стоит украинский двигатель, сделанный государственным предприятием "Ивченко-Прогресс", не исключено, что в дальнейшем Украина закупит именно их), и на мощное продвижение собственных комплексов.

В частности, я вижу большие перспективы у беспилотника "Сокол-300", разработанного государственным конструкторским бюро (КБ) "Луч". По своим характеристикам он превосходит "Байрактар". Очень важно, что он может применяться в плохую погоду - в дождь, облачность, туман, - на что турецкий беспилотник не способен. Было бы хорошо серийно производить "Сокол-300" и продавать на экспорт. Есть еще два тактических ударных беспилотника, которые фактически являются барражирующими боеприпасами - это "Гром", который сегодня уже испытывает "Атлон Авиа". Он способен действовать на расстоянии в 30 км - у "Байрактара" дальность 150 км. Еще один перспективный беспилотник предлагает компания Ukrspecsystems. Компания "Рамзай" в этом году впервые представила беспилотный ударный вертолет, дальность действия которого составляет 80 км. Он будет нести две противотанковые ракеты РК-2В от КБ "Луч", которые могут использоваться на расстоянии до 7,5 км. Следовательно, нужно развивать различные беспилотные системы. То есть "Байрактар" - это всего лишь один эпизод.

Было бы хорошо разрабатывать беспилотники, содержащие элементы искусственного интеллекта. Для Украины в этом есть вызов, потому что вместе с разработкой беспилотников мы должны разрабатывать автоматизированную систему управления войсками и вооружением. Когда это будет доведено до логического конца, тогда и будут более активно внедряться отечественные беспилотники. По моему мнению, Украине нужно принять отдельную целевую программу автоматизации и роботизации. И в рамках этой программы разрабатывать как авиационные беспилотники, так и беспилотники иного базирования. В частности, речь идет о наземных работах, безэкипажных морских катерах. Уже сейчас есть наработка в создании робота для постановки минных заграждений - это очень важно в борьбе с Россией. За все эти разработки нужно браться практически одновременно. Здесь не может быть линейного подхода.

Валентин Бадрак