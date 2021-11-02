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Корреспондент (Украина): НАТО не хочет вести диалог с Россией — Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

НАТО не заинтересовано в развитии сотрудничества и двухсторонних отношений с Москвой, такое мнение озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отвечал на вопрос журналистов о том, поступают ли сигналы от альянса, говорящие о готовности восстановить диалог с Россией. Представители альянса лишь предлагали обсуждать во время заседания Совета ситуацию на Украине.

Представители альянса лишь хотели «учить нас жизни», предлагая обсуждать во время заседаний ситуацию в Украине, пожаловался российский министр

НАТО не заинтересовано в развитии сотрудничества и двухсторонних отношений с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 31 октября, отвечая на вопрос журналистов о том, поступают ли сигналы от альянса, говорящие о готовности восстановить диалог.

"Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает", - сказал российский министр.

Лавров рассказал, что, когда работал Совет Россия - НАТО, представители альянса лишь хотели "учить нас жизни", предлагая обсуждать во время заседания Совета ситуацию на Украине.

"Вот весь их был интерес, в нагнетании пропаганды и в оказании давления на Российскую Федерацию. Все, вопрос закрыт", - резюмировал Лавров.

Напомним, в середине октября Россия разорвала официальные отношения с НАТО.


Людмила Садловська

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Персоны
Лавров Сергей
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