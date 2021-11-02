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Интерфакс-АВН

Пекин предупредил Вашингтон об опасности американской политики в отношении Тайваня - китайские СМИ

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Женщины в защитных масках проходят мимо рекламного щита в Пекине
Женщины в защитных масках проходят мимо рекламного щита в Пекине.
Источник изображения: © AP Photo / Andy Wong

Пекин. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном предупредил, что проводимая Вашингтоном политика в отношении Тайваня чревата ухудшением китайско-американских отношений и обострением ситуации в районе Тайваньского пролива, сообщают китайские СМИ.

"Ван И отметил, что тайваньский вопрос является наиболее чувствительным вопросом между Китаем и Соединенными Штатами. Если походить к нему неправильно, то это подорвет и нанесет глобальный ущерб китайско-американским отношениям", - говорится в сообщениях.

Китайский дипломат отметил, что в последнее время ситуация в районе Тайваньского пролива обострилась из-за попыток тайваньских властей нарушить принцип существования одного Китая, "этому способствовали также попустительство и поддержка американской стороной сил "независимости Тайваня".

Ван И сказал, что "остановить развитие тенденции, направленной на провозглашение независимости Тайваня - значит сохранить мир в Тайваньском проливе".

"Мы советуем американской стороне осознавать серьезность опасности политики, нацеленной на "независимость Тайваня". Мы требуем, чтобы США проводили подлинную, а не фальшивую политику "одного Китая", чтобы США выполняли свои обязательства перед Китаем (...) а не говорили одно, а делали другое", - подчеркнул Ван И.

Ван И также выразил серьезную озабоченность Китая по поводу различных вопросов, по которым американская сторона наносит ущерб законным правам и интересам Китая, и попросил американскую сторону "изменить свой тон и содействовать возвращению китайско-американских отношений на путь здорового развития".

Стороны также обменялись мнениями по таким важным вопросам, как изменение климата, энергоснабжение, ядерная программа Ирана, ситуация на Корейском полуострове, в Мьянме и Афганистане, и выразили готовность поддерживать диалог по решению различных глобальных проблем.

Госдепартамент США, сообщая о состоявшейся встрече, отметил: "Блинкен подчеркнул важность поддержания открытых линий связи для того, чтобы ответственно подходить к конкуренции США и КНР". "Он указал на сферы, в которых пересекаются интересы двух стран, и в которых мы могли бы работать совместно - это КНДР, Мьянма, Иран, Афганистан и климатический кризис", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье государственным департаментом США.

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Афганистан
Иран
Китай
КНДР
Мьянма
США
Тайвань
Проекты
Изменение климата
Ядерный щит
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