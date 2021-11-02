Более 1 тыс. военнослужащих приняли участие в противодиверсионных учениях ракетчиков в Алтайском крае

Москва. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - В Алтайском крае завершились противодиверсионные учения с Барнаульским ракетным соединением, в которых приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и 100 единиц техники, сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны РФ.

"В рамках мероприятия отрабатывались задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "в учении применялась широкая линейка образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБЗ".

В ходе учения колонна ПГРК "Ярс" преодолела зараженный участок местности. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты с помощью машин АРС-14 КМ провели полную специальную обработку свыше 100 единиц техники, включая автономные пусковые установки, отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, после вывода техники из зоны радиоактивного заражения подразделения РХБЗ провели полную спецобработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок и машины обеспечения боевого дежурства с привлечением современной специальной техники войск РХБ защиты.