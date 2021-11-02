«Террорист не тот, кто производит, а тот – кто стреляет»

В МИД Турции заявили, что Украина должна перестать называть Bayraktar «турецкими».

По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, беспилотники, хоть и произведены в Турции, но принадлежат совсем другим странам.

Об этом он заявил на саммите лидеров G20, который проходит в Италии, передает издание ABC Gazetesi.

Министр иностранных дел Турции встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. После встречи Чавушоглу провел пресс-конференцию с турецкими и российскими журналистами. Репортер из РФ задал турецкому министру вопрос об использовании беспилотников Bayraktar на Донбассе. В ответ на это Чавушоглу заявил, что летательные аппараты, хоть и произведены в Турции, но принадлежат Украине.

«Если страна покупает его у нас, у другой страны, это оружие не может называться турецким, российским или украинским оружием. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт. Может быть, оно было произведено в Турции, но он принадлежит Украине. В этом нельзя винить Турцию», - заявил турецкий министр.

После этого Чавушоглу добавил, что Турция во время борьбы с терроризмом часто сталкивалась с оружием из разных стран, однако не винила эти государства в этом. Для сравнения турецкий министр привел в пример оружие из РФ и отметил, что Украина должна прекратить называть беспилотники «турецкими».

«Возможно, они (Bayraktar) были произведены в Турции, но принадлежит Украине. Турцию нельзя обвинять в этом. Украина должна прекратить использовать наше имя», - цитирует министра УНИАН.