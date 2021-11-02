Financial Times (Великобритания): союзники давят на Байдена, чтобы предотвратить переход к принципу «неприменения ядерного оружия первым»

Союзники США оказывают давление на президента Джо Байдена ради предотвращения перехода Вашингтона к политике неприменения ядерного оружия первым. Использование ядерного оружия будет возможно, таким образом, только в исключительных случаях, сообщила газета Financial Times. Не отказываться от принципа упреждающего удара призвали Австралия, Великобритания, Франция, Германия и Япония.

Правительства Европы и Азии усиливают неофициальное давление на фоне опасений, что США изменят доктрину

Союзники США, не афишируя это официально, оказывают давление на Джо Байдена из опасений, что тот подумывает принять принцип неприменения ядерного оружия первым, так как это могло бы подорвать давно устоявшиеся стратегии сдерживания, направленные на Россию и Китай.

Давление исходит от союзников по договору (включая Великобританию, Францию и Германию в Европе, а также Японию и Австралию в Индо-Тихоокеанском регионе) на фоне того, что администрация Байдена сейчас как раз занимается "обзором состава и количества ядерных вооружений и принципов их применения". Это межведомственное обсуждение устраивают регулярно с целью определить политику США в отношении ядерного оружия.

Хотя некоторые союзники верят, что Байден воздержится от включения принципа "неприменения ядерного оружия первыми" в обзор, большинство из них по-прежнему озабочены тем, что он рассматривает политику, известную как принцип "единственной цели". Решив придерживаться такой политики, США декларировали бы, что будут использовать ядерное оружие лишь в строго определенных обстоятельствах - например, для того, чтобы помещать прямой атаке на США или предпринять ответные меры после атаки.

"Это будет ценным подарком Китаю и России", - сказал один европейский политик.

Американская политика использования ядерного оружия со времен холодной войны оставалась намеренно расплывчатой, предполагая, что США могут применить его превентивно, и давая союзникам как в Европе, так и в Азии четкое ощущение защищенности под американским "ядерным зонтиком".

Тогда как некоторые противники распространения ядерного оружия заявляют, что принципы "единственной цели" и "неприменения ядерного оружия первыми" способствуют стабильности, так как проясняют обстоятельства, при которых оно может быть использовано, критики этих принципов возражают, что это придаст смелости России и Китаю.

Они также боятся, что такая ситуация может побудить союзников вроде Японии и Южной Кореи разработать собственное ядерное оружие, из-за чего в итоге начнется региональная гонка вооружений. Байден высказывался за переход к принципу "единственной цели", когда он был вице-президентом и во время предвыборной гонки в 2020 году.

"Проблема с принципами "единственной цели" и "неприменения ядерного оружия первыми" в том, что союзники в это верят, а противники - нет", - сказал Майкл Грин (Michael Green), эксперт по безопасности в Азии.

Ранее в этом году США разослали анкету своим союзникам, которые в подавляющем большинстве дали отрицательный отклик по поводу любых изменений в ядерной политике, сообщают два источника, знакомых с этой перепиской.

Но некоторые союзники беспокоятся, что официальные лица США могли не сообщить напрямую президенту о том, что они настолько с этим не согласны. Опасения эти усугубляются ситуацией с тем, как администрация США не смогла учесть озабоченность союзников в связи с выводом войск из Афганистана и соглашением о ядерных подводных лодках с Австралией.

По словам Байдена, он не знал, что Франции не сообщили заранее о соглашении по подводным лодкам. Об этом он сказал в разговоре с президентом Макроном в пятницу. Из-за нового соглашения Париж потерял уже существовавший контракт с Канберрой.

"Союзники, по сути, сейчас все хором паникуют. Они не верят, что информацию о их многочисленных инициативах и предложениях доводят до сведения руководителей администрации Байдена и до самого президента", - сказал высокопоставленный источник в конгрессе.

"Переход к декларируемой политике "единственной цели" стал бы сокрушительным ударом для союзников и партнеров США. Это подорвало бы наш авторитет. После Афганистана и [российско-немецкого газопровода] "Северный поток - 2", есть серьезная тревога по поводу того, сколько еще они смогут выдержать".

Более десятка европейских и азиатских официальных лиц, а также критически настроенных представителей Капитолия, сказали Financial Times, что тревога союзников все усиливается, по мере того как процедура обсуждения ядерной политики приближается к завершению. Выводы запланировано сделать в конце года. Кое-кто надеется, что Байден выскажет свои взгляды во время встречи со своими коллегами на саммите Большой двадцатки в Риме в выходные.

На фоне растущей озабоченности союзников в совместное заявление, последовавшее за состоявшейся в пятницу встречей Байдена и Макрона, включили заверения в твердом намерении поддерживать "надежный и сплоченный ядерный альянс", а также обещание проводить "подробные консультации" по поводу ядерных вопросов.

Давление было особенно сильным во время визита министра обороны США Ллойда Остина в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе ранее в этом месяце. "Союзники невероятно обеспокоены, и недвусмысленно дали понять, что думают", - сказал один дипломат НАТО.

Джон Кирби (John Kirby), представитель Пентагона, сказал, что консультации с союзниками "были необходимы и происходили регулярно", когда администрация заканчивала обзор состава и количества ядерных вооружений США и принципов их применения. Также в центре внимания была забота о том, чтобы "американские обязательства по расширенному сдерживанию оставались надежными и внушающими доверие", добавил он.

Это не первый случай, когда США рассматривают возможность изменения своей политики использования ядерного оружия. Барак Обама допускал аналогичный вариант, но отказался от этого шага из-за противодействия со стороны союзников и вооруженных сил США. Но некоторые эксперты встревожены тем, что Байден недавно продемонстрировал склонность игнорировать союзников и своих военных советников, принимая решения по политике безопасности, включая Афганистан.

"Ядерная политика согласно принципу "единственной цели" - это то же самое, что политика по принципу "неприменения ядерного оружия первыми", просто под другим названием. Уже сама мысль о том, чтобы начать следовать какой-то из них - это совершенное предательство по отношению к нашим союзникам", - заявил республиканец Джеймс Риш (James Risch), глава Комитета Сената США по международным отношениям.

Ричард Фонтейн (Richard Fontaine), президент Центра новой американской безопасности в Вашингтоне, заявил, что со времен администрации Обамы угрозы со стороны России, Китая и Северной Кореи только усилились, а это означает, что "сейчас не время США заявлять, что они обязуются следовать принципу "неприменения ядерного оружия первыми"".

Генри Фой (Henry Foy), Деметри Севастопуло (Demetri Sevastopulo)