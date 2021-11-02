Необходим контроль деятельности лабораторий разных стран, в том числе США, где изучаются смертоносные вирусы - Медведев

После окончания пандемии важно пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биоисследований

Москва. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости взять под международный контроль деятельность лабораторий, ведущих изучение смертоносных вирусов.

В понедельник "Российская газета" опубликовала статью Медведева, посвященную урокам, которые должно вынести человечество после пандемии коронавируса. В частности, он заявил, что подозрения разных стран в том, что COVID- 19 имеет рукотворную природу, подогревают "вакцинный национализм".

"Основанием для таких утверждений служит сам факт существования лабораторий, которые ведут изучение смертоносных вирусов в США и, что для России особенно тревожно, на территории наших партнеров по СНГ. Деятельность таких центров абсолютно непрозрачна. Международный контроль над подобными исследованиями отсутствует. Опасность "утечки" инфекции, которую мир уже может не пережить, достаточно реальна", - заявил зампред Совбеза.

"Безусловно, нужна система контроля над такими лабораториями, основанная на принципах взаимной открытости. Но еще важнее - создание межгосударственной системы взаимных гарантий и полной ответственности за возможные последствия распространения опасных веществ и препаратов", - говорится в статье.

Медведев отметил, что в условиях глобального мира утечка опасных веществ в считанные часы способна привести к катастрофе. "Кроме того, мировое сообщество должно договориться о том, что во внештатных ситуациях государства незамедлительно информируют друг друга о возникших угрозах - биологических и любых иных", - добавил он.

Зампред СБ также заметил, что все страны должны в полном объеме выполнять Конвенцию о запрещении биологического оружия. По его мнению, после окончания пандемии коронавируса будет важно фундаментально пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биологических исследований. "К сожалению, далеко не все наши партнеры проявляют готовность к сотрудничеству в этом направлении, что становится причиной напряженности и взаимного недоверия", - пишет он.

Медведев отметил, что в виртуальное пространство все активнее переходит организованная преступность, террористические и экстремистские структуры, что представляет собой серьезную угрозу для безопасности многих государств.

"Я упоминал такие темы, как совместная борьба с киберпреступностью, сотрудничество правоохранительных органов различных государств, развитие систем, обеспечивающих глобальную безопасность в цифровом мире. Необходимы новые законы и международные конвенции о противодействии терроризму и преступности в виртуальном пространстве", - подчеркивает Медведев.