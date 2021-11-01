Возобновить СВПД можно только в изначальном виде - Лавров

Рим. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Россия полностью поддерживает возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной сделке (СВПД) в том виде, в котором договоренность была заключена, без изъятий и добавлений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если контакты активизируются, видимо, стороны хотят прийти к достижению договоренности. Она может быть возобновлена исключительно в том самом виде, в котором она была одобрена Советом безопасности ООН в 2015 году, любые добавления, любые изъятия неприемлемы для иранской стороны, и мы полностью поддерживаем такой подход", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, может ли активизация контактов привести к возврату сторон к исполнению сделки.

"Если о чем-то договаривались, и, если кто-то потом отступил от договоренностей, надо добиваться возвращения к ее полному уважению и соблюдению", - добавил он.

В минувшую субботу на полях саммита "большой двадцатки" состоялась встреча по иранскому ядерному досье с участием представителей США, Великобритании, Франции и Германии.

Ранее на этой неделе замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани сообщил о согласии Тегерана возобновить переговоры по иранской ядерной программе до конца ноября. Он сказал, что точная дата возобновления переговоров будет объявлена на следующей неделе.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили СВПД для урегулирования иранской ядерной проблемы. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения условий сделки.