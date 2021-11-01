Войти
Интерфакс-АВН

Купленные Киевом беспилотники теперь украинские, а не турецкие - Чавушоглу

640
0
0
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © AP Photo, Petros Karadjias

Москва. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призывает Украину не ассоциировать поставленные ей беспилотники Bayraktar с его страной.

"В нашей борьбе с терроризмом в разных странах мы сталкивались с разным оружием, произведенном в разных странах, в том числе и в России, но мы никогда не обвиняли в этом Россию. Украина так же должна перестать использовать название нашей страны", - сказал Чавушоглу "на полях" саммита "Группы двадцати" в Риме, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он подчеркнул, что "когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским".

"То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. Турцию не за что винить в этой ситуации", - сказал турецкий министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
06.08.2021
Разведывательный потенциал Украины — новое исследование ЦАСТ
04.08.2021
Shukan Gendai (Япония): японское «сердце» у российских боевых дронов
07.04.2021
Быть ли Киеву победителем
09.11.2020
Страшный рой. Чем опасна стая дронов для русских танков
28.10.2020
Не числом, а уменьем
24.10.2012
«Интерполитех» - главное мероприятие федерального значения в сети выставок по безопасности, проходящих в России и СНГ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 15:58
  • 32
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 01.11 15:36
  • 49
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:52
  • 71
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе
  • 01.11 10:11
  • 4
США приступили к блокаде России
  • 01.11 08:14
  • 20
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 05:25
  • 1
Октябрьская демонстрация: что означают военные мероприятия США вблизи границ России
  • 01.11 03:43
  • 2
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 01.11 01:51
  • 14
Наследник «Воеводы»
  • 01.11 00:32
  • 1
Почему Европа испугалась ядерной ревизии в США
  • 31.10 23:15
  • 2275
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.10 17:09
  • 4
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены