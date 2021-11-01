Купленные Киевом беспилотники теперь украинские, а не турецкие - Чавушоглу

Москва. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призывает Украину не ассоциировать поставленные ей беспилотники Bayraktar с его страной.

"В нашей борьбе с терроризмом в разных странах мы сталкивались с разным оружием, произведенном в разных странах, в том числе и в России, но мы никогда не обвиняли в этом Россию. Украина так же должна перестать использовать название нашей страны", - сказал Чавушоглу "на полях" саммита "Группы двадцати" в Риме, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он подчеркнул, что "когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским".

"То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. Турцию не за что винить в этой ситуации", - сказал турецкий министр.