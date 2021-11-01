Иранский чиновник обвинил США и Израиль в кибератаке, вызывавшей перебои в работе АЗС в Иране

Дубай. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Организации гражданской обороны Ирана Голамреза Джалили, курирующий сферу кибербезопасности страны, обвинил США и Израиль в осуществлении кибератаки, которая на этой неделе привела к беспорядкам в области обеспечения иранских АЗС топливом.

Он оговорился, однако, что техническое расследование еще не завершено.

"Мы все еще не можем сказать с точки зрения судебной экспертизы, но с точки зрения аналитики я считаю, что это было сделано сионистским режимом, американцами и их агентами", - заявил Джалили в интервью государственному телевидению.

Кибератака стала причиной проблем с работой АЗС в разных частях Ирана. Факт кибератаки подтвердил Высший совет национальной безопасности Ирана, а целью нападения стали правительственные сети, связанные с топливными субсидиями, на которые вынуждены полагаться многие иранцы на фоне серьезных экономических проблем в стране.