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Интерфакс-АВН

Иранский чиновник обвинил США и Израиль в кибератаке, вызывавшей перебои в работе АЗС в Иране

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Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер.
Источник изображения: © AP Photo / IIPA,Ebrahim Norouzi

Дубай. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Организации гражданской обороны Ирана Голамреза Джалили, курирующий сферу кибербезопасности страны, обвинил США и Израиль в осуществлении кибератаки, которая на этой неделе привела к беспорядкам в области обеспечения иранских АЗС топливом.

Он оговорился, однако, что техническое расследование еще не завершено.

"Мы все еще не можем сказать с точки зрения судебной экспертизы, но с точки зрения аналитики я считаю, что это было сделано сионистским режимом, американцами и их агентами", - заявил Джалили в интервью государственному телевидению.

Кибератака стала причиной проблем с работой АЗС в разных частях Ирана. Факт кибератаки подтвердил Высший совет национальной безопасности Ирана, а целью нападения стали правительственные сети, связанные с топливными субсидиями, на которые вынуждены полагаться многие иранцы на фоне серьезных экономических проблем в стране.

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Страны
Израиль
Иран
США
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Кибербезопасность
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