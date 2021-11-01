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Интерфакс-АВН

В США и Европе утверждают, что Россия наращивает войска на границе с Украиной - издание

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Погрузка БМД-4М на транспортные самолеты на аэродроме Дягилево в ходе учений «Запад-2021»
Погрузка БМД-4М на транспортные самолеты на аэродроме Дягилево в ходе учений «Запад-2021».
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Официальные лица в США и Европе в последние недели отмечают наращивание Россией войск на границе с Украиной после российско-белорусских военных учений "Запад 2021", что вызывает обеспокоенность, сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

"Возобновившиеся передвижения российских войск в этом районе происходят по мере того, как Кремль придерживается более жесткой линии в отношении Украины", - пишет издание.

В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

По оценкам источников, "российские официальные лица, начиная с президента Владимира Путина, в последние месяцы усилили свою риторику, нападая на связи Киева с Западом".

Газета отмечает, что Запад также обращает внимание на то, что "конфликт между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточном регионе Донбасса вступает в новую стадию".

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