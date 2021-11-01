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Интерфакс-АВН

Российские военные заявили о слежении в Черном море за эсминцем США с "Томагавками"

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Эсминец ВМС США "Портер" и фрегат TCG Orucreis турецких ВМС в Черном море
Эсминец ВМС США "Портер" и фрегат TCG Orucreis турецких ВМС в Черном море.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy/MCS 3rd Class Will Hardy

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Российские военные отслеживают действия эсминца США Porter ("Портер"), который в субботу вошел в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", - говорится в сообщении центра.

Porter оснащен крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"). Этот эсминец, а также однотипный американский корабль Donald Cook ("Дональд Кук"), уже заходили в этом году в Черное море. Российские военные заявляли о слежении за этими кораблями.

Корабль ВМС США Porter наряду с эсминцами Donald Cook, Roosevelt и Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ, адмирал в отставке Виктор Кравченко сказал ранее "Интерфаксу", что Черноморский флот может следить за кораблями НАТО несколькими способами. "В море - непосредственное слежение кораблями, с берега - с помощью радиоэлектронной разведки, радиолокационными станциями береговых ракетных комплексов, с воздуха - авиацией", - сказал Кравченко.

Этим летом бывший командующий Черноморским флотом РФ, адмирал в отставке Владимир Комоедов сказал, что корабли стран НАТО стали чаще заходить в Черное море. "С нашей стороны этим кораблям точно рады не будут. Что-то они зачастили в Черное море. Перебор уже от этого учащенного присутствия. Они соблюдают конвенцию Монтрё, но никогда такой активности кораблей нечерноморских стран не было, даже в советское время", - сказал Комоедов.

В июне российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который, как было заявлено Минобороны РФ, нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

15 октября Минобороны РФ заявило, что корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресёк попытку эсминца ВМС США Chafee пересечь госграницу РФ в Японском море.

В НАТО заявляли о намерении усилить присутствие в регионе Черного моря.

Россия в последние годы значительно усилила военную группировку в регионе. В частности, в Крыму создан армейский корпус. Черноморский флот России за последние годы получил шесть дизель-электрических подлодок, несколько фрегатов и малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

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