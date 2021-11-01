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Интерфакс-АВН

Экипажи надводных кораблей Балтийского флота выполнили более 400 боевых упражнений с начала года

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Учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье
Учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Голенков

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Экипажами кораблей Балтийского флота в 2021 году выполнено 430 боевых упражнений, в том числе ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные упражнения, сообщила пресс-служба флота.

"Наплаванность надводных сил Балтийского флота с начала года составила около 3000 суток. В общей сложности надводные корабли и суда обеспечения прошли порядка 200 тысяч морских миль. Подготовлены ударные, тральные и десантные корабельные тактические группы" - говорится в сообщении.

Корабли сдали более 120 курсовых задач, корабельные соединения и тактические группы провели более 30 тактических учений разного уровня.

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Страны
Россия
Проекты
БФ
Военные учения
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