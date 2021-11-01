Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 к МКС перенесен на 3 ноября из-за непогоды

Подготовка к запуску ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon.

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 американской компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который планировалось осуществить в воскресенье, перенесен на 3 ноября, сообщило в субботу NASA.

"NASA и SpaceX на данный момент планируют провести запуск корабля Crew Dragon-3 к МКС 3 ноября в 01:10 по времени Восточного побережья США (08:10 мск) в связи с сильным штормом", - говорится в сообщении.

Ожидается, что 3 ноября погодные условия для запуска улучшатся, отметили в американском космическом агентстве.

Планируется, что американский пилотируемый космический корабль состыкуется со станцией в тот же день в районе 23:00 по времени Восточного побережья США (16:00 мск).

В состав экипажа входят астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

Запуск корабля будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартовой площадки LC-39А Космического центра имени Кеннеди.

Экипаж будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

Он сменит на МКС четырех астронавтов, которые находятся там с конца апреля в рамках миссии Crew Dragon-2. В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт ESA Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

В течение нескольких дней оба экипажа будут одновременно находиться на станции. Возвращение Crew Dragon-2 на Землю произойдет через несколько дней после прибытия нового экипажа. Спускаемая капсула должна будет с помощью парашютной системы совершить мягкое приводнение в Атлантике вблизи Флориды.

Crew Dragon является американским многоразовым пилотируемым космическим кораблем нового поколения, разработанным компанией SpaceX. Он может доставлять на борт МКС до семи человек экипажа.