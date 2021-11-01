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Интерфакс-АВН

Россия готова получать отработанное ядерное топливо из других стран, оно хранится безопасно - Патрушев

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Виктор Толочко/РИА Новостии

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в преддверии климатического саммита в Глазго заявил, что Россия готова принимать на хранение отработанное ядерное топливо (ОЯТ) из других стран.

"С учетом всей производственной цепочки от добычи сырья до производства электроэнергии атомная станция выбрасывает в атмосферу почти в 70 раз меньше CO2, чем угольные ТЭС. И в три раза меньше, чем даже "зеленая" солнечная энергетика", - сказал Патрушев в интервью газете "Комсомольская правда".

"Отработанное же ядерное топливо Россия хранит безопасно для окружающей среды на территории своей страны и готова принимать его на хранение из других стран, где признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии 21 века", - заявил секретарь Совбеза.

Он отметил, что Россия выступает за развитие ядерной энергетики в качестве альтернативы станциям на ископаемом топливе и продвигает эту инициативу на всех международных климатических площадках.

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ
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