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Интерфакс-АВН

Союзники США надеются услышать от Байдена подтверждение нынешних принципов применения ядерного оружия - СМИ

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © REUTERS, Kevin Lamarque

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Союзники США надеются, что президент США Джо Байден на саммите G20 подтвердит неизменность принципов применения ядерного оружия, сообщает газета The Financial Times.

По ее сведениям, Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия оказывают давление на Вашингтон, добиваясь, чтобы Байден не отказался от принципа нанесения упреждающего удара в случае непосредственной угрозы безопасности США. Они опасаются, что согласие Соединенных Штатов принять на себя обязательство о неприменении ядерного оружия первым может ослабить прикрывающий их американский "ядерный зонтик".

Кроме того, такая трансформация принципа применения ядерного оружия "станет огромным подарком России и Китаю", считает один из европейских чиновников, которого цитирует издание.

Союзники разделяют опасения по поводу того, что пересмотр позиции в области ядерной политики может подорвать давние усилия по сдерживанию, направленные против России и Китая, и хотят, чтобы США ограничивались разрешением на применение ядерного оружия только для того, чтобы предотвратить нападение на США или нанести ответный удар.

В пятницу Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров в Риме заявили о готовности работать вместе над решением проблем с безопасностью в Европе, о чем говорится в совместном заявлении двух лидеров, распространенным Белым домом по итогам встречи.

"Учитывая ухудшающуюся обстановку в области безопасности в Европе, мы подтверждаем, что надежный и единый ядерный альянс крайне важен. В свете такой обстановки в сфере безопасности союзники должны продолжать тесные консультации по вопросам ядерного оружия и по контролю над вооружениями, особенно в рамках НАТО", - отмечается в нем.

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