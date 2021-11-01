США ужесточают санкционный режим против Ирана для предотвращения развития им программы создания беспилотников - Блинкен

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - США намерены использовать все возможные методы воздействия на Иран с целью предотвращения развития Тегераном программы создания беспилотных летальных аппаратов и их распространения в мире, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты будут использовать все соответствующие инструменты для противодействия пагубному влиянию и деятельности Ирана, включая распространение им беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в заявлении дипломата, распространенным американским госдепартаментом.

В нем говорится, в частности, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "использовал и распространял смертоносные беспилотные летательные аппараты для групп, поддерживаемых Ираном, включая нападения на вооруженные силы США и на международные перевозки".

Блинкен сообщил, что на основании исполнительных указов, направленных на борьбу с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения, санкции коснутся "шести иранских целей - две организации и четырех физических лиц". По словам госсекретаря, объекты санкций "связаны с деятельностью беспилотных летательных аппаратов Ирана, в том числе с деятельностью, которая угрожает интересам США".