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Интерфакс-АВН

США ужесточают санкционный режим против Ирана для предотвращения развития им программы создания беспилотников - Блинкен

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Иранский БЛА «Моджахер-6»
Иранский БЛА «Моджахер-6».
Источник изображения: Фото: flickr.com/Alex T

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - США намерены использовать все возможные методы воздействия на Иран с целью предотвращения развития Тегераном программы создания беспилотных летальных аппаратов и их распространения в мире, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты будут использовать все соответствующие инструменты для противодействия пагубному влиянию и деятельности Ирана, включая распространение им беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в заявлении дипломата, распространенным американским госдепартаментом.

В нем говорится, в частности, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "использовал и распространял смертоносные беспилотные летательные аппараты для групп, поддерживаемых Ираном, включая нападения на вооруженные силы США и на международные перевозки".

Блинкен сообщил, что на основании исполнительных указов, направленных на борьбу с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения, санкции коснутся "шести иранских целей - две организации и четырех физических лиц". По словам госсекретаря, объекты санкций "связаны с деятельностью беспилотных летательных аппаратов Ирана, в том числе с деятельностью, которая угрожает интересам США".

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Проекты
БПЛА
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