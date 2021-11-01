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ТАСС

В ФСВТС заявили, что Перу применяет вертолеты РФ для борьбы со стихийными бедствиями

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Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Наиболее востребованы в сложных климатических условиях Ми-171Ш, рассказал замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук

ЛИМА, 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Перу интенсивно применяют российские военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш для борьбы со стихийными бедствиями и выполнения боевых задач. Об этом ТАСС в ходе международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

"Машины выполняют боевые задачи, используются для борьбы со стихийными бедствиями, при перевозке людей и доставке грузов в труднодоступные высокогорные места. Перуанские летчики хорошо освоили российские вертолеты и дают им высокую оценку", - сказал Пунчук.

Как отметил замглавы ФСВТС, российские военно-транспортные вертолеты востребованы в Перу. "Сегодня вооруженные силы Перу оснащены значительным числом вертолетов российского производства. Наиболее востребованными являются вертолеты Ми-171Ш, успешно применяемые в сложных климатических условиях Перу", - добавил Пунчук.

Международный салон оборонных технологий SITDEF 2021 пройдет до 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в Лиме. Выставка проводится раз в два года, начиная с 2007 года.

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