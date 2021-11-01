Die Zeit (Германия): Вольфганг Ишингер предостерегает от вывода из ФРГ атомных бомб США

Зеленые и социал-демократы решили поиграться с идеей избавления Германии от ядерного оружия, а именно от принадлежащих США атомных бомб, которые могут сбрасывать и немецкие самолеты. Сама эта идея вызвала испуг у консервативного антироссийского дипломата Вольфганга Ишингера — учредителя Мюнхенской конференции по безопасности. США переведут эти бомбы в Польшу — и тогда... Но зачем же Ишингер, МИД ФРГ и весь ЕС лоббировали включение Польши в НАТО в 1990-х? Читатели Zeit указывают на нелогичность такого поведения. Ведь именно членство Польши в НАТО делает возможным описанный Ишингером Армагеддон — конец света.

На фоне коалиционных переговоров СДПГ, СвДП и Зеленых председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) предостерег от вывода американских атомных бомб с территории Германии. В интервью информационному агентству DPA он сказал, что подобный шаг будет иметь тяжелые последствия для безопасности Европа.

По его мнению, в этом случае правительство Польши может настоять на размещении бомб на своей территории. Но активная роль Польши в ядерных планах НАТО вызвала бы такую реакцию Москвы, о которой он даже и думать не хочет. Последствия будут катастрофическими. Ведь НАТО со своим ядерным оружием подойдет еще ближе к России. Но в Германии об этом думают слишком мало.

По разным оценкам на авиабазе в Бюшеле (Рейнланд-Вестфалия) все еще находится 20 американских атомных бомб. В случае войны они могут быть сброшены бомбардировщиками "Торнадо", находящимися на вооружении бундесвера. В прошлом партийное и фракционное руководство как СДПГ, так и Зеленых неоднократно выступало за вывод ядерного оружия с территории Германии.

Комментарии читателей:

arnolsi

"Последствия будут катастрофическими. Ведь НАТО со своим ядерным оружием подойдет еще ближе к России"

Так НАТО и так уже у русской границы - под предлогом, что это оборона от Ирана. А подтянутое к границе вооружение может быть оснащено ядерными зарядами.

Simplicio

Бомбы останутся в Бюшеле, там скоро собираются установить новое ограждение за несколько миллионов.

Parabel

У европейцев, которые действительно все еще думают, что могут выйти победителями из атомной войны, не все дома. Ужасная политика сдерживания России, в том числе и с помощью раскручивания гонки обычных вооружений, так же бессмысленна, как и опасна. Почему о безумном вооружении не говорят на конференциях по климату? Почему удорожают людям езду на автомобилях, а в это же самое время заказывают богатым фирмам все больше танков и тому подобного?

HerbertS.

Я бы приветствовал вывод американских атомных бомб из Германии. Во время войны арсенал атомных бомб станет потенциальной целью для противника. По моему мнению, нельзя вообще размещать атомное оружие на территориях других государств, причем я бы распространил это правило на весь мир.

El Universalismo Indispensable

Бербок была одним из известных политиков, активно выступавших за вывод авиационных бомб, вполне возможно, что именно поэтому она подверглась целенаправленным нападкам из кругов НАТО.

А вот аргумент Ишингера неверен: безопасность Польши от бомб не зависит. Напротив, если бомбардировщики собьют еще в воздушном пространстве Польши, то бомбы на нее и упадут.

Serp8

Ишингер - все еще сторонник холодной войны до мозга костей. Это из него так и прёт. У него те же представления о том, как нужно вести себя с Россией, что и в советские времена. Но упрекать его бессмысленно, ведь ему уже 75 лет, и он уже ничему новому не научится.

nguelk

Дальность полета бомбардировщика "Торнадо" - 1350 километров. Расстояние от Бюшеля до Минска - около 1600 километров. Поэтому эти самолеты имеют только тактическое значение и в любом случае долетят лишь до Польши или Восточной Германии. Никакой пользы для безопасности я в них не вижу.

Каким же должен быть сценарий войны, чтобы их пустили в дело? Если Белоруссия оккупирует Литву? Ради ее освобождения, думаю, поляки своим здоровьем рисковать не будут, а мы не сможем воевать, потому что нечем. Поэтому Европейскому Союзу нужна соответственно оснащенная армия под централизованным командованием.

Leporello

То есть, нам ради поляков нужно предложить себя в качестве цели для первого удара! С какой это стати? Поэтому я за то, чтобы эти штуки разместили вокруг Варшавы.

Mamakic

Устрашение - типичная модель поведения психопатов. Пропагандой, нацеленной на создание образов врагов (салафиты, террористы, Путин, исламисты и т.д.) у собственного населения создают чувство неуверенности и нервозности, чтобы оно не глядя одобряло проекты по довооружению и воспринимало их как безальтернативные меры по обеспечению безопасности.

Häbbäd

Со Второй мировой войны немцы боятся прихода русских. Представим себе, что они действительно пришли и всего за пару дней обычным оружием одолели нашу мини-армию с ее никуда не годной экипировкой, захватив среди прочего и американскую авиабазу в Бюшеле. Интересно, как будут реагировать США? Пустят в ход тактику сдерживания? Кого или что они тогда первым атакуют атомным оружием? Или они сделают что-то другое? Эта стратегия сдерживания нелогична и никому не нужна.

Редакционная статья