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ТАСС

Франция и США обсудят укрепление партнерства в космосе во время визита Харрис в Париж

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Камала Харрис
Камала Харрис.
Источник изображения: REUTERS/Kevin Lamarque

Вице-президент США посетит французскую столицу 11-12 ноября

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Укрепление сотрудничества в космосе станет одной из тем визита вице-президента США Камалы Харрис в Париж 11-12 ноября. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом в пятницу по итогам переговоров в Риме французского и американского президентов Эмманюэля Макрона и Джо Байдена.

"Франция и США желают укрепить свое сотрудничество в космосе, - отмечается в документе. - Это будет предметом переговоров во время предстоящего визита вице-президента США Камалы Харрис в Париж". Ранее сообщалось, что Харрис посетит французскую столицу 11-12 ноября.

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Страны
США
Франция
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