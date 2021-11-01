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В Москве проходит конференция «Огарковские чтения – 2021»

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Сегодня Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) проводит четвертые "Огарковские чтения". Ежегодная конференция посвящена памяти яркого русского военного мыслителя второй половины XX века, предвосхитившего концепцию "революции в военном деле", начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1977-1984) Николая Васильевича Огаркова. Партнерами мероприятия выступают Государственная корпорация "Ростех", АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО "Объединенная судостроительная корпорация" и ПАО "Промсвязьбанк".

Председатель оргкомитета конференции генерал армии Юрий Балуевский, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации (2004-2008) выступает с приветственным словом (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Участники панельной дискуссии о конфликте в Нагорном Карабахе (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Панельная дискуссия о роли и месте разведки в современном мире (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Руководитель Лаборатории экспериментальной археологии НОЦЕИ ЮУрГУ, директор Ассоциации "Археос" Иван Семьян получает премию имени Огаркова (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Организационный комитет конференции "Огарковские чтения" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДК УК
ОСК
Ростех
Персоны
Балуевский Юрий
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