Москва – Средней Азии: не принимать у себя ни НАТО, ни США (The National Interest, США)

Средняя Азия – российская сфера влияния, пишет автор, и Россия не хочет военного присутствия других стран в регионе. Кремль готов сделать исключение для Китая, но пойдут ли на это остальные заинтересованные игроки?

После августовского захвата власти талибами* Кремль увеличил военное присутствие в регионе и делиться пространством не намерен.

Спустя почти два месяца после вывода практически всех западных сил из Афганистана Россия ясно дала понять, что она против наращивания в регионе военного присутствия иностранцев. В среду Москва призвала пограничные с Афганистаном страны не размещать у себя никаких иностранных военных и конкретно назвала США и НАТО.

"Призываем стран-соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли", - сказал министр иностранных дел Сергей Лавров во время видеоконференции в Тегеране.

На конференции о положении дел в Афганистане также выступали представители Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщает "Рейтер". Россию все больше беспокоят террористы, которые перемещаются по региону под видом беженцев и угрожают российским интересам, а также ширящееся присутствие западных держав в регионе, бóльшая часть которого некогда входила в Советский Союз.

Несмотря на независимость государств Средней Азии, Москва по-прежнему видит в них защитный буфер на юге России.

Российская сфера влияния

После августовского захвата власти талибами* Кремль увеличил свое военное присутствие в регионе. Одна из его крупнейших военных баз за рубежом находится в Таджикистане, у которого с Афганистаном есть протяженная граница. Кроме того, Россия и Таджикистан стали близкими региональными партнерами.

На прошлой неделе министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо высоко оценил взаимодействие таджикских и российских войск во время двусторонних учений, прошедших на полигоне Момирак в 15-20 километрах от границы с Афганистаном, сообщает ТАСС. По данным Минобороны Таджикистана, в двусторонних учениях приняли участие тысяча военнослужащих, БМП, танки, артиллерия и различные виды современного вооружения.

Ранее состоялись еще более масштабные учения. 18 октября постсоветский блок безопасности начал специализированные учения "Эшелон-2021" и "Поиск-2021", а также совместные маневры "Взаимодействие-2021" на полигоне Харбмайдон в Таджикистане в рамках оперативных и стратегических учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство-2021". Более четырех тысяч военнослужащих из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также около 500 единиц военной техники провели совместные операции по "предотвращению нападения условных террористов".

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, а Афганистан и Сербия имеют с 2013 года статус наблюдателей. Однако, несмотря на резкие слова России в адрес Америки и НАТО, прозвучавшие на этой неделе, летом российский президент Владимир Путин предложил США воспользоваться российскими военными базами в регионе, сообщала российская газета "Коммерсантъ".

Хотя Россия явственно дала понять, что дальнейшего присутствия западных держав в регионе она не хочет, Москва, похоже, готова сделать для Пекина исключение. Возможно, это связано с крепнущим партнерством России и Китая, а, возможно, Москва просто смирилась с тем фактом, что Пекин собирается вмешаться, и никто и ничто не в силах этому помешать. Китай стремится наладить с талибами более тесные отношения, но не факт, что он будет готов ко всему. И даже если Россия охотно согласится на присутствие Китая в Средней Азии, маловероятно, что "Аль-Каида"* или другие силы в регионе встретят китайцев с распростертыми объятиями.

* Талибан и "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в России.

Питер Сучиу (Peter Suciu)