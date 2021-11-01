Войти
ИноСМИ

Москва – Средней Азии: не принимать у себя ни НАТО, ни США (The National Interest, США)

688
0
0
Военные учения "Славянское братство"
Военные учения "Славянское братство".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

Средняя Азия – российская сфера влияния, пишет автор, и Россия не хочет военного присутствия других стран в регионе. Кремль готов сделать исключение для Китая, но пойдут ли на это остальные заинтересованные игроки?

После августовского захвата власти талибами* Кремль увеличил военное присутствие в регионе и делиться пространством не намерен.

Спустя почти два месяца после вывода практически всех западных сил из Афганистана Россия ясно дала понять, что она против наращивания в регионе военного присутствия иностранцев. В среду Москва призвала пограничные с Афганистаном страны не размещать у себя никаких иностранных военных и конкретно назвала США и НАТО.

"Призываем стран-соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли", - сказал министр иностранных дел Сергей Лавров во время видеоконференции в Тегеране.

На конференции о положении дел в Афганистане также выступали представители Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщает "Рейтер". Россию все больше беспокоят террористы, которые перемещаются по региону под видом беженцев и угрожают российским интересам, а также ширящееся присутствие западных держав в регионе, бóльшая часть которого некогда входила в Советский Союз.

Несмотря на независимость государств Средней Азии, Москва по-прежнему видит в них защитный буфер на юге России.

Российская сфера влияния

После августовского захвата власти талибами* Кремль увеличил свое военное присутствие в регионе. Одна из его крупнейших военных баз за рубежом находится в Таджикистане, у которого с Афганистаном есть протяженная граница. Кроме того, Россия и Таджикистан стали близкими региональными партнерами.

На прошлой неделе министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо высоко оценил взаимодействие таджикских и российских войск во время двусторонних учений, прошедших на полигоне Момирак в 15-20 километрах от границы с Афганистаном, сообщает ТАСС. По данным Минобороны Таджикистана, в двусторонних учениях приняли участие тысяча военнослужащих, БМП, танки, артиллерия и различные виды современного вооружения.

Ранее состоялись еще более масштабные учения. 18 октября постсоветский блок безопасности начал специализированные учения "Эшелон-2021" и "Поиск-2021", а также совместные маневры "Взаимодействие-2021" на полигоне Харбмайдон в Таджикистане в рамках оперативных и стратегических учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство-2021". Более четырех тысяч военнослужащих из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также около 500 единиц военной техники провели совместные операции по "предотвращению нападения условных террористов".

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, а Афганистан и Сербия имеют с 2013 года статус наблюдателей. Однако, несмотря на резкие слова России в адрес Америки и НАТО, прозвучавшие на этой неделе, летом российский президент Владимир Путин предложил США воспользоваться российскими военными базами в регионе, сообщала российская газета "Коммерсантъ".

Хотя Россия явственно дала понять, что дальнейшего присутствия западных держав в регионе она не хочет, Москва, похоже, готова сделать для Пекина исключение. Возможно, это связано с крепнущим партнерством России и Китая, а, возможно, Москва просто смирилась с тем фактом, что Пекин собирается вмешаться, и никто и ничто не в силах этому помешать. Китай стремится наладить с талибами более тесные отношения, но не факт, что он будет готов ко всему. И даже если Россия охотно согласится на присутствие Китая в Средней Азии, маловероятно, что "Аль-Каида"* или другие силы в регионе встретят китайцев с распростертыми объятиями.

* Талибан и "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в России.


Питер Сучиу (Peter Suciu)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Афганистан
Белоруссия
Ирак
Иран
Казахстан
Киргизия
Китай
Пакистан
Россия
Сербия
США
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Компании
ОДКБ
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
21.09.2021
Le Monde (Франция): Таджикистан, республика, радикально враждебная талибам*
22.07.2019
Косовский кризис встал между Западом и Белградом
05.04.2018
Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность
29.12.2012
Претенденты на роль гарантов мира в Центральной Азии
11.07.2012
Была без радости любовь, разлука будет без печали…
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 15:45
  • 31
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 01.11 15:36
  • 49
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:52
  • 71
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе
  • 01.11 10:11
  • 4
США приступили к блокаде России
  • 01.11 08:14
  • 20
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 05:25
  • 1
Октябрьская демонстрация: что означают военные мероприятия США вблизи границ России
  • 01.11 03:43
  • 2
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 01.11 01:51
  • 14
Наследник «Воеводы»
  • 01.11 00:32
  • 1
Почему Европа испугалась ядерной ревизии в США
  • 31.10 23:15
  • 2275
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.10 17:09
  • 4
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены