На полигоне Капустин Яр проведены масштабные учения по оценке эффективности эшелонированной системы ПВО/ПРО

ЦАМТО, 29 октября. В Астраханской области с подразделениями соединений и воинских частей, проходящих переподготовку на новейшие образцы вооружения в учебном центре боевого применения войсковой ПВО, проведены масштабные учения с боевыми стрельбами ЗРС дальнего действия и ЗРК среднего и ближнего действия.

Массированному применению средств воздушно-космического нападения была противопоставлена эшелонированная система противовоздушной обороны.

В ходе учения подразделения зенитных ракетных соединений Южного, Западного и Восточного военных округов отразили массированный удары баллистических и крылатых ракет, авиации, а также налет "роя" беспилотных летательных аппаратов условного противника.

На полигоне Капустин Яр была создана группировка войсковой ПВО из подразделений пяти зенитных ракетных соединений и воинских частей, вооруженных зенитными ракетными системами и комплексами С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2".

Для создания сложной мишенной обстановки применялись высокоскоростные ракеты-мишени – аналоги баллистических и аэродинамических воздушных целей, а также универсальный комплекс "Адьютант", в состав которого входит вся линейка средств воздушного нападения от вертолетов до крылатых ракет. При этом налет различных средств воздушного нападения условного противника осуществлялся одновременно.

В ходе основной фазы учения зенитные ракетные дивизионы, совершив марш и заняв боевые позиции, отработали задачи по своевременному вскрытию и отражению воздушных ударов условного противника в условиях постановки радиоэлектронных помех высокой интенсивности.

На первом рубеже эшелонированной обороны дивизионы зенитных ракетных систем большой дальности С-300В4 отразили удар аэробаллистических ракет, выполнив боевые пуски по целям, сходившим с высоты более 150 км.

На втором рубеже боевые расчеты комплексов войсковой ПВО средней дальности "Бук-М3" и дивизионы зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2", выполнили боевые пуски ракет, отразив атаку крылатых ракет условного противника, летевших на предельно малых высотах.

Также боевые расчеты ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2" поразили высокоскоростные групповые цели, имитировавшие налет авиации на дальности от 10 до 40 км.

Дивизионы зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2" также выполнили боевые пуски по групповым воздушным целям, имитирующим налет "роя" беспилотных летательных аппаратов условного противника на дальности до 15 км.

На ближнем рубеже противовоздушной обороны были задействованы боевые машины "Тайфун-ПВО", расчеты которых с помощью ПЗРК "Верба" обеспечили перехват и уничтожение оставшихся средств воздушного нападения условного противника на дальности до 6 тыс. м и высоте 3,5 тыс. м.

Всего в ходе учения зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от 7 м до 35 км, при этом пуски ракет производились на дальности от 3 до 50 км.

В практических действиях по обеспечению эшелонированной противовоздушной обороны было привлечено более 1000 военнослужащих и 300 ед. вооружения и военной техники.

Все назначенные цели в ходе учения были поражены, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.