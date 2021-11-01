Войти
РИА Новости

Минобороны закажет утилизацию 145 ракет типа Р-60 и 42 ракет типа Х-25

413
0
0
Авиационные управляемые ракеты
Авиационные управляемые ракеты.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Министерство обороны РФ объявило конкурс на оказание услуг по утилизации 187 авиационных управляемых ракет ВМФ, следует из данных портала госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 3,1 миллиона рублей.

Утилизировать предстоит 145 ракет типа Р-60 и 42 ракеты типа Х-25. Срок выполнения работ - до 10 ноября 2023 года.

Итоги конкурса Минобороны планирует подвести 3 декабря.

Р-60 - управляемая ракета малой дальности класса "воздух - воздух". Принята на вооружение в 1973 году. Может использоваться практически всеми типами истребителей, в качестве оборонительного вооружения может устанавливаться на бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24.

Х-25 - ракета класса "воздух-поверхность" малого радиуса действия. Принята на вооружение в 1976 году, Предназначена для поражения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-24
Су-24
Су-25
Х-25
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
18.01.2016
Военные аспекты российской операции в Сирии
21.10.2015
Оружейная палата. Чем воюет Россия в Сирии
20.10.2015
СМИ США: модернизация военной сферы позволяет РФ вернуть утраченные возможности
20.03.2013
В огне войны сгорит быстро
24.10.2012
Тысяча боевых самолетов к 2020 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 15:45
  • 31
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 01.11 15:36
  • 49
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:52
  • 71
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе
  • 01.11 10:11
  • 4
США приступили к блокаде России
  • 01.11 08:14
  • 20
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 05:25
  • 1
Октябрьская демонстрация: что означают военные мероприятия США вблизи границ России
  • 01.11 03:43
  • 2
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 01.11 01:51
  • 14
Наследник «Воеводы»
  • 01.11 00:32
  • 1
Почему Европа испугалась ядерной ревизии в США
  • 31.10 23:15
  • 2275
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.10 17:09
  • 4
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены