Минобороны закажет утилизацию 145 ракет типа Р-60 и 42 ракет типа Х-25

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Министерство обороны РФ объявило конкурс на оказание услуг по утилизации 187 авиационных управляемых ракет ВМФ, следует из данных портала госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 3,1 миллиона рублей.

Утилизировать предстоит 145 ракет типа Р-60 и 42 ракеты типа Х-25. Срок выполнения работ - до 10 ноября 2023 года.

Итоги конкурса Минобороны планирует подвести 3 декабря.

Р-60 - управляемая ракета малой дальности класса "воздух - воздух". Принята на вооружение в 1973 году. Может использоваться практически всеми типами истребителей, в качестве оборонительного вооружения может устанавливаться на бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24.

Х-25 - ракета класса "воздух-поверхность" малого радиуса действия. Принята на вооружение в 1976 году, Предназначена для поражения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.