Войти
Российская газета

В Пентагоне назвали Россию главной военной угрозой для США

668
0
0
Источник изображения: Вадим Савицкий \ РИА Новости

За последние пять лет гиперзвуковое оружие в США испытывали лишь девять раз, в то время как Китай за тот же период осуществил сотни таких испытаний. Об этом заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен, сообщает CNN.

Темпы, с которыми китайские вооруженные силы развивают свои возможности, ошеломляют, в то время как развитие армии США страдает от бюрократии, считает генерал. По мнению Хайтена, в ближайшие годы КНР может обойти Соединенные Штаты по военной мощи.

Уходящий в отставку Хайтен охарактеризовал Китай как "растущую угрозу", при этом назвав самой непосредственной военной угрозой Россию. По его словам, РФ представляет серьезную опасность для Соединенных Штатов из-за своего внушительного ядерного арсенала.


Илья Максимов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
01.11.2021
Клин сошелся на Австралии
01.11.2021
Политолог оценил заявление Пентагона о военной мощи Китая
28.10.2020
Defence 24 (Польша): Россия ведет игру вокруг ракет средней дальности. Разоружение НАТО за видимость уступок?
27.10.2020
Андрей Кокошин: мы должны выступать против недружественных действий США в отношении Китая
04.02.2019
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
11.11.2013
Российский флот уходит под воду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 15:45
  • 31
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 01.11 15:36
  • 49
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:52
  • 71
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе
  • 01.11 10:11
  • 4
США приступили к блокаде России
  • 01.11 08:14
  • 20
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 05:25
  • 1
Октябрьская демонстрация: что означают военные мероприятия США вблизи границ России
  • 01.11 03:43
  • 2
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 01.11 01:51
  • 14
Наследник «Воеводы»
  • 01.11 00:32
  • 1
Почему Европа испугалась ядерной ревизии в США
  • 31.10 23:15
  • 2275
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.10 17:09
  • 4
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены