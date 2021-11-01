Войти
Известия.ru

Пентагон призвал союзников США снять ограничения на поставки оружия Украине

585
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasov

Союзники США должны снять ограничения на поставки оборонных систем Украине. Такое мнение выразила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

«Во-первых, я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки в качестве помощи летальных оборонных средств», — заявила она в ходе выступления на виртуальном мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований в четверг, 28 октября.

Как отметила Купер, Вашингтон ранее предоставил Киеву американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

«Это пример оборонных летальных средств, которые мы предоставили. Но у ряда союзников по-прежнему есть такие ограничения. У некоторых эти ограничения касаются программ по оказанию помощи в сфере обороны, а у некоторых — продажи», — приводит ее слова портал Urdupoint.

Представитель американского ведомства подчеркнула, что у Украины «должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты».

28 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США, Германию и Францию как участников нормандского формата прекратить милитаризацию Украины. По ее словам, российская сторона также призвала вышеуказанные государства использовать свое влияние для того, чтобы вернуть Украину «на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами».


22 октября украинские военные получили от США ПТРК Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки. Общая стоимость груза составляет $60 млн. Это уже третья подобная партия. Предыдущие были доставлены на Украину 10 и 18 октября.

21 октября профессор, декан кафедры госуправления Гарварда Тимоти Колтон в интервью «Известиям» заявил, что Украине следует реалистичнее смотреть на объемы помощи США и смириться с тем, что Вашингтон не будет оказывать прямую военную поддержку Киеву. Он отметил, что в целом приоритеты американской внешней политики смещаются от Европы к Азии, и «важность Украины в повестке дня будет только снижаться».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Javelin ПТРК
Похожие новости
01.11.2021
Bayraktar Зеленского возмутил Европу
30.06.2021
Игры в танчики
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
02.08.2017
Пентагон предлагает план вооружения Украины (The Wall Street Journal, США)
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
30.10.2014
На деньги союзников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 15:45
  • 31
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 01.11 15:36
  • 49
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:52
  • 71
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе
  • 01.11 10:11
  • 4
США приступили к блокаде России
  • 01.11 08:14
  • 20
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 05:25
  • 1
Октябрьская демонстрация: что означают военные мероприятия США вблизи границ России
  • 01.11 03:43
  • 2
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 01.11 01:51
  • 14
Наследник «Воеводы»
  • 01.11 00:32
  • 1
Почему Европа испугалась ядерной ревизии в США
  • 31.10 23:15
  • 2275
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.10 17:09
  • 4
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены