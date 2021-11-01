Пентагон призвал союзников США снять ограничения на поставки оружия Украине

Союзники США должны снять ограничения на поставки оборонных систем Украине. Такое мнение выразила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

«Во-первых, я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки в качестве помощи летальных оборонных средств», — заявила она в ходе выступления на виртуальном мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований в четверг, 28 октября.

Как отметила Купер, Вашингтон ранее предоставил Киеву американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

«Это пример оборонных летальных средств, которые мы предоставили. Но у ряда союзников по-прежнему есть такие ограничения. У некоторых эти ограничения касаются программ по оказанию помощи в сфере обороны, а у некоторых — продажи», — приводит ее слова портал Urdupoint.

Представитель американского ведомства подчеркнула, что у Украины «должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты».

28 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США, Германию и Францию как участников нормандского формата прекратить милитаризацию Украины. По ее словам, российская сторона также призвала вышеуказанные государства использовать свое влияние для того, чтобы вернуть Украину «на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами».

22 октября украинские военные получили от США ПТРК Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки. Общая стоимость груза составляет $60 млн. Это уже третья подобная партия. Предыдущие были доставлены на Украину 10 и 18 октября.

21 октября профессор, декан кафедры госуправления Гарварда Тимоти Колтон в интервью «Известиям» заявил, что Украине следует реалистичнее смотреть на объемы помощи США и смириться с тем, что Вашингтон не будет оказывать прямую военную поддержку Киеву. Он отметил, что в целом приоритеты американской внешней политики смещаются от Европы к Азии, и «важность Украины в повестке дня будет только снижаться».