Японские СМИ: Китай высоко оценивает дух единства с Россией в военно-морских операциях (Jiji)

СМИ Японии широко обсуждают заявления МО КНР о совместных российско-китайских военно-морских операциях. Их внимание привлекают высокие оценки китайской стороны «духа единства с Россией, котором заключена наша сила». Японцы видят в этом угрозу. «Мы находимся в “петле зла”», - пишут читатели. «Это объявление нам войны?»

Японские СМИ активно освещают заявления Китая, сделанные китайским министерством обороны 28 октября по результатам похода совместной китайско-российской эскадры вокруг Японии, осуществленного 18-23 октября нынешнего года. Центральной темой в японских комментариях стало подчеркивание продемонстрированной китайским военным ведомством оценки о "военном единстве Китая и России" и том, что такое единство является залогом силы китайско-российского взаимодействия. Бурно реагирую на материалы СМИ и японские читатели.

Центральное японское информационное агентство Jiji Tsushin в материале под заголовком "Китай намерен углублять взаимодействие с российской армией" пишет о специальной пресс-конференции в МО КНР по итогам боевого похода китайско-российской эскадры. Особо выделяются слова официального представителя китайского военного ведомства Тань Кэфэя, который заявил: "В процессе похода флоты обоих государств значительно повысили уровень боевого взаимодействия. В единстве наших армий наша сила. Китай полон решимости и дальше всемерно углублять всестороннее взаимодействие с российским вооруженными силами".

Агентство сопровождает эти китайские заявления мнением о том, что совместное боевое патрулирования Китаем и Россией акватории западной части Тихого океана служит цели сдерживания США и Японии.

В материале подчеркивается, что Китай впервые направил в совместную эскадру свои новейшие боевые корабли - ракетный эсминец "Тип 055" и противолодочный корабль "Юнь-8".

Крупнейший японский информационный портал Yahoo News Japan помещает материал "Китайско-российская эскадра практически обошла весь японский архипелаг по кругу. Такое происходит впервые". В нем информационный ресурс подчеркивает, что на протяжении боевого похода российско-китайское группы боевых кораблей она "отметилась" на наиболее уязвимых морских маршрутах Японии через проливы Цугару (Сангарский), Осуми, Западный и Восточный Цусимский проливы. Таким образом китайские и российские ВМФ продемонстрировали, что у Японии нет неуязвимых от них мест. Ракеты дальнего радиуса действия, запускаемые с ракетных эсминцев, перекрывают всю территорию Японии со всеми ее базами сил самообороны.

Как отговорку восприняли в политических и военных кругах Японии утверждение официального представителя МО КНР о том, что "морской поход китайско-российской эскадры был плановым". Здесь его воспринимают как угрозу Америке и Японии в связи с их последней активностью вокруг Тайваня. Как на "формальность" в Японии смотрят на заявление Тань Кэфэя о том, что военная активность Китая и России в Северо-Восточной Азии "не направлена против третьих стран".

Зато его высказывание об углублении взаимодействия двух армий приводится максимально дословно: "Наша сила в единстве, и наша дружба будет долгой".

Комментарии японских читателей

qwer

Ну вот, мы и оказались в "петле зла" - окруженные Китаем, Россией, Северной и Южной Кореями!

tsu

Все это отговорки насчет того, что этот боевой поход китайцев и русских плановый, и не направлен против третьих стран. Ясно, как день, что он направлен против Японии!

ssj

Пусть сейчас Китай и Россия носятся со своей дружбой. На самом деле, это как дружба кошки с собакой. Уверен, что недалек тот день, когда они насмерть рассорятся, как между ними бывало уже не раз!

tkg

Что Китай, что Россия: вечно выступают с бесконечными претензиями насчет агрессивности других стран, а на самом деле являются первыми агрессорами. Разве нельзя все миром найти управу на этот высокомерный Китай?

ｂ

Хватит терпеть! Нужно отобрать у России северные острова силой!

tat

Оно и видно, кто у России в друзьях. Один Талибан* чего стоит!

cfm

После этого я окончательно возненавидел Россию и Китай!

tvf

Россия и Китай действуют по старому, как мир, закону - "враг моего врага - мой друг". Ну-ну, пусть действуют дальше.

mat

У Китая с Россией только временное совпадение интересов. А на самом деле каждый из них держит нож за спиной.

ark

Что это за странная форма совместной военной активности - совместное боевое патрулирование? При этом эскадра морских боевых кораблей с полным вооружением проходит по фактически внутренним японским проливам - Цугару и Осуми. Это что, фактическое объявление войны? До каких пределов агрессивности дошла эта пара!

futsu no nihonjin

"В единстве наша сила!". Ничего себе, лозунг. Ну тогда и нам нужно так же.

Союз свободных демократических стран мира должен сообща послать свой флот к Тайваню!

yxu

А мне кажется, Китай и Россия при первой же опасности легко предадут друг друга!

jim

Случись война в Тайваньском проливе, Россия и пальцем не пошевельнет. У нее внутренних забот полон рот!

* Организация запрещена на территории РФ