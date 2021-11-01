Drang nach Osten: килотонны – на Восток

Немецкий министр обороны допустила применение ядерного оружия против России

В преддверии встреч глав военных ведомств Североатлантического альянса министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в интервью радиостанции Deutschlandfunk (Dlf), что необходим более жесткий курс НАТО в отношении Москвы. Она призвала блок «очень четко показать России» готовность к военным действиям при необходимости. В том числе и с применением ядерного оружия. Берлин, по всей видимости, намерен использовать американское оружие, поскольку собственное у него отсутствует. Оно хранится в штаб-квартире ВВС США на авиабазе Рамштайн в Германии.

Нельзя не вспомнить, что в начале 2017 года – впервые после 1941 года – Германия устами экс-министра обороны Урсулы фон дер Ляйен заявила о силовом решении «русского вопроса». Тогда на заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по безопасности и обороне она сказала: «Наша позиция такова: мы хотим разумных отношений с Россией, но мы знаем, что это должно происходить с позиции силы».

Дальше она, правда, постаралась смягчить впечатление аудитории: «Должно быть ясно, что мы заинтересованы в разрешении конфликтов за столом переговоров. Конфликты должны решаться только за столом переговоров и никак иначе».

В ходе беседы корреспондент радиостанции Dlf напомнила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, что НАТО рассматривает региональные сценарии сдерживания для Балтийского региона, а также для стран Черноморского бассейна, в том числе и в воздушном пространстве с использованием ядерного оружия, и спросила: «Это путь НАТО?» Крамп-Карренбауэр ответила: «Это – путь сдерживания».

«Мы должны дать понять России, что в конце концов мы готовы использовать и такие средства», – сообщила министр. Она подчеркнула, что включение такого положения в доктрину сдерживания направлено на то, чтобы противники НАТО действовали более осмотрительно, чтобы никто не мог даже подумать об атаках пространства над Прибалтикой или каких-либо агрессивных действиях в Черноморском регионе.

Интервью Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ФРГ вызвало неоднозначную реакцию. Впервые с 1941 года немецкий политик призвал к открытой конфронтации, проще говоря, к войне с Россией. Крамп-Карренбауэр – «внучка» немецких солдат, проделавших путь до Москвы и Сталинграда. Есть мнение, что это новое поколение немцев, игнорирующих историю из-за национального унижения, пусть не исповедующих национал-социалистическую идеологию, но считающих, что корень всех бед – на Востоке.

Отвечая на вопросы журналистки Dlf Сильвии Энгельс, Крамп-Карренбауэр заявила о «российских угрозах», поэтому, по ее убеждению, альянс должен более последовательно демонстрировать России готовность применить оружие. По версии министра, именно Кремль ответственен за рост напряженности на мировой арене, поскольку его самолеты нарушают воздушное пространство стран – членов альянса, его бойцы ведут кибервойну.

В Бундестаге осудили заявление министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности применить ядерное оружие в гипотетическом конфликте с Россией. Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), одержавшей победу на выборах в Бундестаг, Рольф Мютцених назвал слова министра безответственными.

«Недавние умозаключения министра обороны, касающиеся применения ядерного оружия в конфликте с Россией, безответственны», – заявил Рольф Мютцених в интервью Deutsche Presse-Agentur. Но после этого сказал об угрозах, которые якобы поступают со стороны России: «К сожалению, слова госпожи Крамп-Карренбауэр ничем не отличаются от столь же безосновательных угроз, которые звучат с российской стороны».

Можно догадаться, о чем идет речь. Для Аннегрет Крамп-Карренбауэр это может быть шансом стать генсеком НАТО. Собственно, вся воинственная риторика только и связана с тем, что политик планирует обратить на себя внимание российских манипуляторов и сместить нынешнего главу альянса Йенса Столтенберга.

Североатлантический альянс сегодня переживает, возможно, самые сложные времена. Главный союзник и спонсор – Вашингтон – вошел в новый австралийско-американо-британский союз AUKUS. Его появление у коллективного Запада вызвало шок. Американцы боятся Китая, хотят освободить Антарктиду, но об этом никто Брюссель в известность не поставил. Поэтому в новой битве за Берлин отдуваться будет исключительно Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу высказался с присущей ему иронией: на фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к российским границам. «Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», – подчеркнул генерал армии.

По его словам, безопасность в Европе может быть только общей и без ущемления интересов России. При этом к равноправному диалогу пока не готов именно НАТО. Шойгу также напомнил, что реализация натовского плана сдерживания в Афганистане закончилась полной катастрофой. С ней теперь вынужден разбираться весь мир, в том числе Россия, ее союзники по Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ) и Китай.

В интервью телеканалу «Россия 24» глава российского военного ведомства заявил: «Если говорить конкретно о Германии, то, прежде чем говорить такие слова, надо вернуться в историю. И после всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести по этому поводу не надо выступать. Не буду говорить жестче и грубее, думаю, вы меня поняли. Что касается разговоров с позиции силы: опять же – вернитесь в историю. Если сами не читаете – спросите у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать». Шойгу подчеркнул, что Россия «готова к нормальному сотрудничеству, но никак не с позиции силы».

Впрочем, в словах российского министра и Аннегрет Крамп-Карренбауэр зафиксирована очень существенная проблема. Запад, прежде всего США, не исключает ведения локальной ядерной войны. Ее суть в применении боеприпасов пониженной мощности. Речь о модернизированных американских ядерных авиабомбах В61–12 для истребителей F-35 Lightning мощностью от 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн. Именно они, в представлении госпожи министра обороны Германии, сделают Москву послушной. Неизвестно, смотрела ли Крамп-Карренбауэр военно-технические фильмы производства нашего Минобороны по применению подобного оружия, попавшие в интернет, поэтому стоит отметить, что заряд, сброшенный американцами на Хиросиму, мощностью 20 килотонн уничтожил все живое в радиусе 50 км.

Стандартный стратегический боеприпас, стоящий на ракетах «Ярс» или «Булава». имеет мощность в 150 килотонн. Ракета «Сармат», встающая на боевое дежурство в следующем году, сможет нести мегатонные боеголовки. По состоянию на начало 2020 года в готовности к немедленному старту находится 532 стратегических носителя, способных доставить в любую точку планеты 2100 таких устройств. Площадь Германии – чуть более 358 тыс. км.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»