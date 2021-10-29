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РИА Новости

В Астраханской области прошли учения ПВО, на которых сбили больше 40 условных целей

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Зенитно-ракетная система перед боевыми стрельбами
Зенитно-ракетная система перед боевыми стрельбами.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Масштабные учения пяти соединений ПВО с большим числом боевых пусков из комплексов С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М" прошли в Астраханской области, сообщили журналистам в Минобороны.

Массированному применению средств воздушно-космического нападения была противопоставлена эшелонированная система ПВО.

"Всего в ходе учения на полигоне Капустин Яр зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от семи метров до 35 километров, при этом пуски ракет производились на дальности от трех до 50 километров", — рассказали в ведомстве.

Во время маневров подразделения зенитных ракетных соединений отразили массированный удары баллистических и крылатых ракет, авиации, а также налет роя беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Для обеспечения эшелонированной ПВО задействовали более тысячи военнослужащих и 300 единиц вооружения и техники.

Для создания сложной обстановки использовали высокоскоростные ракеты-мишени — аналоги баллистических и аэродинамических воздушных целей, а также универсальный комплекс "Адьютант", в состав которого входит вся линейка средств воздушного нападения от вертолетов до крылатых ракет. При этом все атаки шли одновременно.

Первый рубеж образовали системами большой дальности С-300В4, на втором работали комплексы "Бук-М3" и дивизионы зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2".

На ближнем рубеже противовоздушной обороны задействовали боевые машины "Тайфун-ПВО", расчеты которых с помощью переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" обеспечили перехват и уничтожение оставшихся средств воздушного нападения условного противника.

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Россия
Продукция
Tор-М2
Бук-M3
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