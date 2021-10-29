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ТАСС

Маск заявил о намерении вложить деньги в миссию по доставке человека на Марс

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: © AP Photo/Kiichiro Sato

Так глава Tesla и SpaceX ответил на публикацию о том, что в случае введения продвигаемого демократами США "налога для миллиардеров", выплат Илона Маска и главы компании Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса хватило бы на финансирование миссии по высадке человека на Марс

ТАСС, 28 октября. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намерен потратить свои деньги на полет человека на Марс.

"Мой план - использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума", - написал он в четверг на своей странице в Twitter.

Так он ответил на публикацию журналиста газеты The Washington Post Кристиана Дэвенпорта о том, что в случае введения продвигаемого демократами США "налога для миллиардеров", выплат Маска и главы компании Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса хватило бы на финансирование миссии по высадке человека на Марс. При этом предполагается, что вырученные благодаря налоговой инициативе средства будут направлены на финансирование социальной и экономической повестки администрации президента США Джо Байдена.

В среду Маск выступил против "налога для миллиардеров". В Twitter он подчеркнул, что введение налога для наиболее обеспеченных слоев населения не поможет решить проблему госдолга США, который превышает $28,9 трлн.

Ранее стало известно, что Маск, владеющий состоянием в $272,3 млрд, стал самым богатым человеком в мировой истории по версии журнала Forbes. Сейчас его компания SpaceX разрабатывает космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек, для полетов на Марс. Отправить его удастся до 2030 года, считает предприниматель.

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