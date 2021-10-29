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Военно-промышленный курьер

Применение турецких дронов ведет к эскалации конфликта на Донбассе - Картаполов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава оборонного комитета ГД уверен, что украинским «байрактарам» на Донбассе не пройти.

Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил "Военно-промышленному курьеру": «Применение украинскими военными в Донбассе беспилотного летательного аппарата Bayraktar (о котором заявил Генштаб Украины) ведет к дальнейшей эскалации конфликта внутри Украины. 

Однако хотел бы напомнить слова Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде». В настоящее время ДНР и ЛНР уже накоплен определенный опыт в борьбе с беспилотниками. По опыту боевых действий в других регионах мира есть соответствующие средства, способные существенно снизить либо свести на нет возможности этого аппарата. Уверен, что ополченцы что-то уже придумали. А руководство Украины лишний раз подобными действиями демонстрирует свое нежелание выполнять Минские соглашения».

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar. 

«По приказу Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar, - говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook. В пресс-службе штаба заявили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения и был применен «с целью принуждения врага к прекращению огня», который велся из гаубиц Д-30.

Ранее в украинских СМИ распространили видео, запечатлевшее боевое применение украинскими вооруженными силами беспилотника Bayraktar в Донбассе.

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