Россия будет прилагать усилия для нормализации работы ОЗХО - дипломат

Вашингтон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Россия не готова смириться с тем, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) трансформируется в инструмент политического давления, и будет прилагать все усилия для нормализации ее работы, заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая в Первом комитете Генеральной ассамблеи (ГА).

"(...) Не готовы согласиться с трансформацией ОЗХО в инструмент политического давления и реализации геополитических интересов узкой группы стран. Россия будет и впредь прилагать все усилия в интересах возобновления верховенства международного права, поддержания целостности Конвенции и нормализации работы ОЗХО", - заявил Белоусов.

Он отметил, что в ОЗХО сложилась непростая ситуация.

"Эта некогда авторитетная международная структура, где решения всегда принимались консенсусом, оказалась расколотой вследствие политизации, размывания мандата, отхода от положений Конвенции", - заявил дипломат.

По его словам, ряд государств фактически переформатировали организацию "в угоду своих узкокорыстных геополитических установок".

Он подчеркнул, что ярким примером политизации работы ОЗХО является проект резолюции ГА ООН "Осуществление Конвенции о запрещении химического оружия".

"Год от года мы призываем ее авторов начать серьезно относиться к вносимому ими документу и предпринять надлежащие усилия по восстановлению ее консенсусного характера. Мы не питаем иллюзий насчет того, что это будет просто, но ничего вообще не делать просто безответственно", - заявил Белоусов.

Дипломат сообщил, что в этом году призывы России вновь были проигнорированы.