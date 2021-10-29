Фрегат ЧФ "Адмирал Григорович" направляется в Средиземное море на смену "Адмиралу Эссену"

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота проходит проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря для вхождения в состав Военно-Морского флота России, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

"Экипаж фрегата совершает плановый переход из Черного моря в дальнюю морскую зону", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во флоте отметили, что фрегат "Адмирал Григорович" в Средиземном море войдет в состав сил постоянного соединения ВМФ и сменит фрегат "Адмирал Эссен", выполняющий специальные задачи с августа 2021 года.

26 октября Черноморский флот сообщал о проведении экипажем фрегата "Адмирал Григорович" совместных ракетных стрельб с боевыми расчетами береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) "Бал" и "Утес" шахтного базирования, которые размещены в горах Крыма.