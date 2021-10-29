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Интерфакс-АВН

Запуск ракеты компании Astra с аппаратом Космических сил США перенесен на 5 ноября

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Неудачный запуск ракеты-носителя компании Astra
Неудачный запуск ракеты-носителя компании Astra.
Источник изображения: iz.ru

Вашингтон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Запуск ракеты-носителя Rocket 3.2 с экспериментальным аппаратом в интересах Космических сил США перенесен на 5 ноября, сообщила компания-разработчик Astra Space.

Причина заключается в незавершенности плановых ремонтных работ на Тихоокеанском космическом комплексе на острове Кадьяк (штат Аляска), откуда планируется запуск.

Это должна быть уже вторая попытка компании Astra Space вывести на орбиту аппарат Космических сил США. В конце августа запуск окончился неудачей из-за проблем с двигателями во время полета.

Американский космический стартап Astra Space, начавший испытание своих легких носителей в 2018 году, пока не совершил ни одного полностью успешного запуска. Все они были либо неудачными, либо частично удачными.

Носитель Rocket 3.2 представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Он должен выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 м и может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс.

По словам генерального директора компании Криса Кемпа, высокая экономичность ракеты может позволить Astra занять серьезные конкурентные позиции на рынке космических запусков. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта составляет около $2,5 млн. Для сравнения: запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX оценивается более чем в $60 млн.

Компания Astra участвовала в конкурсе Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Минобороны США по созданию легкого носителя для выполнения срочного вывода на орбиту груза, который заказывается Пентагоном, как минимум, за трое-четверо суток до старта.

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Страны
США
Компании
DARPA
SpaceX
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