Россия завершит создание в Перу центра по обслуживанию вертолетов Ми-171Ш в 2022 году

Сроки также зависят от оперативных планов перуанской стороны и их возможностей на выполнение своих обязательств по проекту, отметил генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев

ЛИМА (ПЕРУ), 28 октября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") готов завершить создание Центра по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов типа Ми-171Ш в Перу в следующем году. Об этом в интервью ТАСС в преддверии международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

"В рамках реализации офсетной программы по контракту на поставку вертолетов Ми-171Ш в Перу в городе Арекипа "Рособоронэкспорт" создает Центр по техническому обслуживанию и ремонту (ЦТОР). Завершение проекта готовы обеспечить в 2022 году. Данные сроки также зависят от оперативных планов перуанской стороны и их возможностей на выполнение своих обязательств по данному проекту", - сказал он.

По его словам, возможности центра по ремонту вертолетов могут быть модернизированы. "Рособоронэкспорт" готов обеспечить расширение возможностей ЦТОР по ремонту в случае закупки перуанской стороной дополнительных партий вертолетов типа Ми-17", - добавил Михеев.

Международный салон оборонных технологий SITDEF 2021 пройдет до 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в столице Перу. Выставка проводится раз в два года, начиная с 2007 года. "Рособоронэкспорт" является постоянным участником салона.