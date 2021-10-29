Forbes (США): бомбардировщики ВВС США отрабатывают новую главную задачу — топить российские корабли

Пара американских бомбардировщиков B-1 Lancer за один проход сможет уничтожить Балтийский флот России, а Черноморский флот превратить в тир, пишет Forbes. B-1 Lancer ждет замена на более новые бомбардировщики-невидимки B-21 в ближайшее десятилетие, однако ВВС США готовят их к войне с военно-морскими силами, причем речь идет именно о российском флоте.

Срока службы у бомбардировщиков ВВС США B-1 сорокалетней давности осталось немного. Изношенные в воздушных кампаниях над Ираком и Афганистаном B-1 стоят в очереди на списание - за следующее десятилетие им на замену придут новые бомбардировщики-невидимки B-21.

Однако уже ясно, чем B-1 будут заниматься в последние годы службы - нести невидимые противокорабельные ракеты, чтобы угрожать флотам противника. За последние годы масштабные учения над Черным морем подчеркнули новую роль ударного бомбардировщика с поворотным крылом.

В начале октября четыре B-1 из 7-го бомбардировочного крыла были переброшены с базы ВВС Дайс в Техасе на базу Королевских ВВС в Фэрфорде. 19 октября в предрассветной мгле два бомбардировщика отправились в 12-часовой полет.

С гондолами целеобнаружения на брюхе, бомбардировщики с кодовыми названиями Dark 01 и Dark 02 полетели на восток над Северным морем, пополнив свои топливные баки благодаря как минимум одному KC-135 ВВС США с базы Королевских ВВС Милденхолл, а затем полетели на юг к Черному морю.

Этой возможностью воспользовались польские и румынские ВВС, а также контингент канадских ВВС в Румынии. Все трое отправили на сопровождение B-1 истребители. Дело в том, что во время конфликта незаметным бомбардировщикам может потребоваться эскорт для защиты от российских истребителей.

Черное море стало гораздо опаснее после российского вторжения в Крым в 2014 году. С тех пор полуостров превратился в настоящую крепость на юго-восточном фланге НАТО.

Кремль отправил в Крым корабли, истребители и ракеты. Корабли НАТО и самолеты-разведчики бороздят международные воды и воздушное пространство, следя за развитием событий. В военное время Черное море превратится в тир. И B-1 могут стать лучшими стрелками.

Когда в начале 1980-х годов на вооружение поступили 100 B-1, это были строго ядерные средства поражения. В начале 1990-х ВВС США перевели их в разряд неядерных. На протяжении 2000-х парк неуклонно сокращался. Когда в 2001 году США и их союзники вторглись в Афганистан, а два года спустя - в Ирак, на вооружении находилось около 60 B-1.

Более десяти лет бомбардировщики летали медленно и высоко над пустынными полями сражений, сбрасывая бомбы на повстанцев и боевиков. Безжалостный график операций подкосил B-1, и техобслуживание стареющих бомбардировщиков вздорожало. В 2020 году ВВС обратились к Конгрессу за разрешением списать 17 самых изношенных, оставив 45 в строю до тех пор, пока в конце 2020-х - начале 2030-х их не заменят В-21.

Изменилась и сфера деятельности В-1. После 20 лет полетов над пустынями и горами эскадрильи B-1 переключились на воду. Бомбардировщик с дальностью полета 8 000 километров и грузоподъемностью 25 тонн идеально подходит для морских заданий.

В 2017 году B-1 первым из самолетов ВВС США был переоборудован под новую противокорабельную ракету большой дальности (LRASM) - невидимый боеприпас дальностью 480 километров с высокотехнологичной многорежимной головкой самонаведения (ГСН). Таких ракет стоимостью 3 миллиона долларов каждая B-1 может нести 24 штуки.

Пара B-1 может выпустить по Балтийскому флоту России 48 LRASM. Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе. "LRASM играет ключевую роль в обеспечении морского доступа США", - сказал в прошлом году во время прошлой миссии B-1 в Европе подполковник Тимоти Альбрехт (Timothy Albrecht), планировщик 603-го Центра воздушных операций в Германии.

B-1 регулярно отрабатывают удары LRASM. В ходе боевого вылета 19 октября два бомбардировщика пролетели через международное воздушное пространство над Черным морем. Минимум один турецкий KC-135 вылетел на дозаправку, после чего они вернулись обратно в Фэрфорд.

Тогда-то на перехват и поднялась пара истребителей Су-30 ВМФ России из Крыма. Истребители летели бок о бок, а бомбардировщики пополняли баки. "Нарушение государственной границы Российской Федерации недопустимо", - заявили в Кремле. Внесем ясность: проникнуть в российское воздушное пространство экипажи B-1 даже не пытались.

А в военное время в этом и подавно не будет никакой нужды. Благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.

Дэвид Экс (David Axe)