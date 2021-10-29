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ТАСС

В "Главкосмосе" заявили, что цены на коммерческие полеты в космос снизятся в 2030-е годы

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Главкосмос
Главкосмос.
Источник изображения: Роскосмос

Полеты станут доступными простым людям, отметил компании Дмитрий Лоскутов

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Цены на коммерческие космические полеты снизятся в 2030-е годы вследствие нарастающей конкуренции в отрасли. Об этом заявил в среду в интервью эмиратскому агентству ВАМ гендиректор компании "Главкосмос" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов на полях 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае.

"Мы всегда подчеркиваем, что конкуренция - это хорошо. Это помогает снизить цены. <...> В ближайшие 5-10 лет отрасль потребует миллиардных вложений, но, по нашим прогнозам, в 2030-е годы цены на полеты в космос начнут снижаться и станут доступными простым людям", - указал он.

"Сегодня мы говорим с активными игроками в отрасли о том, что мы должны сделать все возможное, чтобы снизить цены. Я думаю, что наши партнеры прислушиваются к этому", - отметил Лоскутов.

Как напоминает ВАМ, на 8 декабря запланирован запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" с двумя космическими туристами на борту. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять кораблем будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. На борту также будут находиться японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано.

По словам гендиректора "Главкосмоса", после декабрьского полета следующий подобный запуск, уже для россиян, запланирован на конец 2023 года. "Ближайший год будет очень загруженным, потому что нам предстоит много выходов в открытый космос, много различной работы для космонатов. <...> Поэтому мы не планируем в следующем году отправлять туристов в космос", - резюмировал он.

В среду Лоскутов проинформировал, что "Главкосмос" подписал предварительное соглашение, по которому будут осуществлены два коммерческих полета кораблей "Союз" в 2024 году.

Полеты на МКС

26 октября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация получила большое количество заявок на полет на МКС от специалистов из различных стран и космических туристов после реализации проекта "Вызов", в рамках которого проходили съемки художественного фильма в космосе.

В конце сентября глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко рассказал журналистам, что есть потенциальные клиенты, которые готовы полететь на МКС на "Союзе" и совершить выход в открытый космос.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Компании
Space Adventures
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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