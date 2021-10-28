Норвежские истребители вылетали для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160 - Минобороны РФ

Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Норвегия поднимала в воздух истребители F-16 из-за полета двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями, сообщили в Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что два российских Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

"Продолжительность полета составила около 8 часов", - говорится в сообщении.

Ту-160 способны нести ядерное оружие.

Российские военные заявили, что в полете Ту-160 сопровождались истребителями-перехватчиками дальнего радиуса действия МиГ-31 Северного флота РФ.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - говорится в сообщении.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны РФ.

26 октября Минобороны РФ сообщало, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили пятичасовой полет над Черным морем.

22 октября российские военные сообщили о девятичасовом патрулировании двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей. Судя по географии полета, он прошел недалеко от границы с США.

21 сентября Минобороны РФ сообщило о патрулировании двух российских "стратегов" Ту-160 над Балтийским морем. "На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Италии и ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, Saab JAS-39 Gripen ВВС Швеции и другие самолеты иностранных государств", - говорилось тогда в сообщении Минобороны РФ.