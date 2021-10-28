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ТАСС

Российские и египетские десантники провели активную фазу учений "Защитники дружбы - 2021"

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Защитники дружбы - 2021
Учения десантников России и Египта "Защитники дружбы - 2021".
Источник изображения: Дмитрий Тарасов/ТАСС

В активной фазе учений приняли участие около 200 военнослужащих двух стран

ИНШАС /Египет/, 27 октября. /ТАСС/. Заключительный этап совместных учений десантников России и Египта "Защитники дружбы - 2021" прошел в среду под Каиром. Активная фаза с практическим десантированием и отработкой тактических действий была проведена на полигоне Вооруженных сил Египта Вади-Сакран в районе города Иншас в 60 км от египетской столицы, передает корреспондент ТАСС.

В активной фазе учений приняли участие около 200 военнослужащих двух стран, которые десантировались на управляемых парашютных системах специального назначения типа "крыло" в пустыне с высот от 600 до 3,5 тыс. м. По сценарию после приземления и осуществления сбора на площадке приземления десантники выполнили элемент захвата и удержания приграничного населенного пункта, где окопались террористы, с освобождением захваченных ими заложников и дальнейшей операцией по оказанию помощи местному населению.

В десантировании были задействованы четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76МД, которые доставили в район десантирования личный состав сводного российско-египетского подразделения и шесть единиц БМД-2К-АУ с парашютно-бесплатформенной системой ПБС-916, а также транспортники С-130 "Геркулес" и С-295 "Каса", вертолеты "Чинук" и Ми-17 ВВС Египта.

Приветствуя принимавших участие в активной фазе учений десантников России и Египта, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков поблагодарил их за успешно выполненную задачу и профессиональные действия, пожелав успехов в дальнейшей службе.

Командующий парашютно-десантными войсками Вооруженных сил Египта дивизионный генерал Атыф Ибрагим Мады высоко оценил слаженность действий совместной группировки, профессиональный уровень подготовки войск, указав на необходимость продолжения дальнейшей координации и обмена опытом для противодействия современным вызовам, в первую очередь терроризму.

По итогам активной фазы учений командование сводного контингента констатировало выполнение всех поставленных задач, отсутствие непредвиденных инцидентов и обстоятельств или отказа работы вооружения, военной и специальной техники. На учениях присутствовали военные атташе ряда африканских государств, а также посол России в Египте Георгий Борисенко.

Ход учений

Совместные российско-египетские тактические учения "Защитники дружбы - 2021" проходят с 17 по 29 октября на базе парашютно-десантного соединения Вооруженных сил Египта. В них задействовано сводное подразделение десантников двух стран общей численностью более 500 военнослужащих.

Как сообщали в Минобороны РФ, ранее российские инструкторы по воздушно-десантной подготовке тренировали своих коллег из Египта для совершения прыжка из самолетов Ил-76.

В ходе активной фазы учений на площадку приземления Авсаг, используя парашютные системы специального назначения "Арбалет-1", российские десантники совместно с группой специального назначения египетских парашютно-десантных войск на управляемых парашютах МС-5 ранее отработали десантирование на территорию назначенного объекта из самолетов.

История учений

Совместные российско-египетские тактические учения "Защитники дружбы" проводятся в пятый раз. Впервые российские и египетские десантники отработали совместные тактические действия под городом Александрией в республике в 2016 году. В 2017 году совместные учения были проведены в Краснодарском крае на базе Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

В 2018 году в Египте участники совместных учений оттачивали свои навыки на полигоне парашютно-десантного соединения под Каиром. В 2019 году впервые в совместных учениях приняли участие военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии. Учения прошли на полигоне Дубровичи Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области.

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