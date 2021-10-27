Daily Mail (Великобритания): Россия атакует «условного противника» у берегов Крыма, предостерегая США и Британию

Россия, проведя военные маневры и атаковав «условного противника» у берегов Крыма, сделала пугающее предупреждение США и Британии. «Это называется военные учения. Их проводят все современные страны. Хватит нагнетать панику», — пишет один из читателей.

Россия предупредила США и Британию, чтобы те держались подальше от Крыма

На видео показаны российские военные учения с ударом по "условному противнику"

К очередным российским учениям привлечено 20 боевых кораблей и вспомогательных судов

Четыре месяца назад из этого региона был изгнан британский боевой корабль "Дефендер"

Проведя очередные военные маневры и атаковав "условного противника" у берегов Крыма, Россия сделала пугающее предупреждение США и Британии.

Российский ВМФ опубликовал видеокадры ракетных стрельб, проведенных фрегатом "Адмирал Григорович" и береговыми противокорабельными ракетными комплексами по "условному противнику".

В этих учениях, проведенных на аннексированном Россией семь лет назад Крымском полуострове и вблизи него, приняли участие 20 боевых кораблей и вспомогательных судов.

На видеокадрах видно, что в крупных маневрах, состоявшихся неподалеку от портового города Севастополя, были задействованы ракетные комплексы "Бал" и "Утес".

Экипаж фрегата произвел пуск зенитной ракеты "Штиль", поразив ракету-мишень "Прогресс", имитировавшую нападение противника.

По сообщению Черноморского флота, цель была поражена на дистанции более 40 километров.

Согласно сообщению ТАСС со ссылкой на источники в ВМФ, ракетные системы "Бал" применялись для "уничтожения корабельной группы условного противника на дальних и ближних рубежах поражения". Военные учения в этом регионе длятся уже вторую неделю.

Британия во главе сил НАТО проводит у крымских берегов патрулирование с участием американских и голландских боевых кораблей. В июне Россия даже открыла огонь, когда эсминец королевских ВМС "Дефендер" прошел вдоль берега Крыма, демонстрируя поддержку Украине.

Корабль береговой охраны ФСБ произвел несколько выстрелов в направлении британского судна. Позже русские заявили, что оно вошло в их территориальные воды. Москва также сообщила, что с борта самолета Су-24 были сброшены бомбы, чтобы отогнать британский корабль от крымских берегов.

Когда Борис Джонсон выступил на защиту этой демонстрации поддержки Украине, назвав ее "абсолютно правильной", возник серьезный дипломатический скандал.

Со стороны России зазвучали угрозы. Заместитель секретаря российского Совета безопасности Михаил Попов пригрозил потопить следующий корабль британских ВМС, который зайдет в эти воды.

Согласно заявлению Лондона, британский эсминец осуществлял свое право на свободу навигации в украинских территориальных водах.

Россия тогда выразила решительный протест против действий Британии и вызвала британского посла, чтобы тот дал разъяснения.

Давая интервью государственной "Российской газете", Попов сказал, что поведение Британии и ее последующая реакция на этот инцидент "вызывает недоумение". В частности, он раскритиковал заявления британского премьер-министра Бориса Джонсона и министра иностранных дел Доминика Рааба, которые отметили, что такие инциденты могут повториться. "Подобные действия и впредь будут пресекаться Россией самыми жесткими методами, невзирая на государственную принадлежность нарушителя. Мы предлагаем нашим оппонентам крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских вооруженных сил", - сказал Попов.

"Однако членов правительства Великобритании на используемых в провокационных целях кораблях и судах не будет, - добавил он. - И в этой связи хочется задать вопрос тому же самому Борису Джонсону или Доминику Раабу: что они смогут ответить семьям британских моряков, за какие такие "великие" идеи моряки пострадают?"

Завоеванный, подаренный, захваченный силой. История России в Крыму и на Черном море

Черное море, в которое вдается Крымский полуостров, находится на стратегическом пересечении путей, ведущих в Европу, на Ближний Восток и в Азию. На протяжении веков за него воевали империи и различные страны.

По морю проходят важнейшие торговые пути, а на его берегах расположены пять ближайших соседей России. По дну Черного моря проложены важнейшие трубопроводы и оптоволоконные кабели.

Чтобы утвердить свое положение и влияние в этих водах, для России крайне важно контролировать Крым, где находится главный черноморский порт Севастополь, и Керченский пролив, соединяющий Черное море с Азовским.

Крым на протяжении столетий попеременно находился под властью греков, персов, римлян, монголов и османов.

В 1783 году свою полную власть над полуостровом установила Российская империя, когда русские генералы Александр Суворов и Михаил Каменский во главе войска численностью 8 000 человек одержали победу над 40-тысячной турецкой армией в сражении при Козлуджи.

Русский князь Григорий Потемкин быстро разместил российский Черноморский флот в порту Севастополя, откуда Россия начала утверждать свое военно-морское влияние на Черном море, власть над соседями, такими как Грузия, Украина и Турция, и демонстрировать свою мощь в Средиземноморье.

Крым также был превращен в крупный торговый узел. Накануне начавшейся в 1914 году Первой мировой войны примерно 50% российского экспорта (и целых 90% сельскохозяйственного экспорта) проходило через Босфорский пролив, соединяющий Черное море со Средиземным.

В 1954 году Никита Хрущев "подарил" Крым Украине, якобы в ознаменование 300-летия ее вхождения в состав царской России, но скорее всего, чтобы заручиться поддержкой Украины и укрепить ее положение в составе Советского Союза.

Поскольку Украина в то время была частью СССР, Москва сохранила контроль над Крымом и его жизненно важными портами. Но в 1991 году Советский Союз распался, и Украина стала независимым государством.

Когда Украина обрела независимость, доступ к полуострову стал предметом торга между двумя странами. Украина признала право России на базу в Севастополе, а Москва пошла на некоторые уступки Киеву, списав ему долги и передав часть кораблей Черноморского флота.

Но в 2014 году в результате народного восстания было свергнуто пророссийское правительство Виктора Януковича, и Украина решила сблизиться с Европой.

Опасаясь лишиться базы в Севастополе, Путин ввел в Крым войска и взял полуостров под свой контроль. Потом там провели "референдум", и большинство населения выступило за вхождение Крыма в состав России, хотя результаты голосования не заслуживают доверия.

Сегодня Москва контролирует полуостров и считает его своей территорией, хотя большинство международных организаций и государств называет Крым "оккупированным полуостровом".

Черноморский флот - один из самых крупных и мощных в России. В его боевом составе 47 кораблей, 7 подводных лодок и 25 000 человек личного состава, в основном морская пехота.

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Комментарии читателей

ukaway1976

Китай захватит Тайвань, а Россия - Украину. Все спланировано.

Nobody99

Китай захватит Россию и всех остальных.

avonman1

Может, нам сделать то же самое, когда российские корабли проходят Ла-Манш?

Justin_17

Несмотря на исступленную пропаганду о российских военных замыслах напасть на Польшу и Прибалтику, русские не настолько глупы, чтобы нападать на членов НАТО. Но, как и все прочие страны, они будут решительно защищать свои национальные интересы или то, что они считают своими национальными интересами.

Leonid from SPb

Крым принадлежал России, когда еще США не было.

Bollard

Это называется военные учения. Их проводят все современные страны. Хватит нагнетать панику.

Insightful D

Британия тоже регулярно проводит стрельбы, у русских нет монополии.

Binok

И мы цепляемся за Фолкленды и Гибралтар.

Crims0n

У русских огромная армия, но у них нет денег и запасов для ведения длительной войны. В первые месяцы конфликта они, возможно, будут побеждать Британию и США, но потом расстреляют весь свой боезапас. У русских крошечная экономика по сравнению с другими крупными странами типа США, а как нам всем известно, США могут участвовать в конфликтах годами.

Leonid from SPb

А современный конфликт не будет продолжительным. 2-3 дня, и всем конец!

Skylinee

Британия как-то владела Крымом, и если захочет, то снова овладеет. Умнейшая нация в мире!

Jsabc

Верните наш флот в Британию, это не наш спор, и мы не должны в него вмешиваться.

Sneakysam60

Жалкая раса - эти русские. Свою тревогу они глушат водкой.

Leonid from SPb

Вы пьяны? Потребление алкоголя в Британии примерно такое же, как в России. Данные ВОЗ.

Anetcontributor

Ракета наверное упала через несколько секунд после старта. Она российская или..?

whistling rufus

Эта ракета была настоящая, а остальные из картона. Глупая раса, никогда не знавшая цивилизации и гордящаяся этим.

Уилл Стюарт (Will Stewart)