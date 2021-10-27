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Российская газета

Приманка для ракет: надувную копию танка Type 99А показали в Китае

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Источник изображения: youtube.com

Самым современным танком Народно-освободительной армии Китая в настоящее время является Type 99А, известный также как ZTZ-99A.

В настоящее время на вооружении элитных соединений находится, по различным данным, не менее шести сотен таких танков, относящихся к третьему после Второй мировой войны поколению гусеничных бронемашин.

Военные эксперты многих стран мира считают, что "девяносто девятые" по своим характеристикам, таким как огневая мощь, защита и подвижность, могут успешно конкурировать с лучшими зарубежными моделями, такими как американский M1A2 Abrams, германский Leopard 2, французский AMX-56 Leclerc, южнокорейский K2 Black Panther.

В НОАК уделяется большое внимание качественной подготовке экипажей, для этого существуют учебные центры, оснащенные компьютерными тренажерами, позволяющими совершенствовать навыки вождения, применение штатных 125-мм пушек и спаренных пулеметов.

Такое оборудование не только позволяет вести эффективную подготовку военнослужащих, но и экономить ресурс техники, продлевая срок ее активной службы в мирное время.

В боевых же условиях помочь уцелеть реальным танкам смогут макеты, выполненные из специальных материалов. Они будут отвлекать на себя различные вражеские средства поражения.

Один из таких надувных ZTZ-99A в натуральную величину впервые показали по китайскому телевидению. Эта приманка для ракет выглядит достаточно достоверно - на некотором расстоянии ее вполне можно спутать с реальным образцом.

Ранее сообщалось, что промышленность КНР занимается изготовлением на экспорт резиновых "комплексов противовоздушной обороны" "Куб", "Панцирь-С1" и С-400, "оперативно-тактических ракетных систем Scud" (Р-17 "Эльбрус"), БМП-2, а также М1 Abrams и F-22 Raptor.



Алексей Моисеев

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Страны
Германия
Китай
США
Франция
Южная Корея
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-22
Leclerc
Leopard-2
M1 Abrams
ZTZ99
БМП-2
КУБ
С-400 Триумф
Проекты
Военные учения
ИТ
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