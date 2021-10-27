Отряд боевых кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после учений "Морское взаимодействие"

Учения проходили в Японском море в течение четырех дней

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после российско-китайских учений "Морское взаимодействие", сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся в главную базу после завершения совместного учения военно-морского флота Российской Федерации и военно-морских сил Китайской Народной Республики "Морское взаимодействие - 2021". В ближайшее время экипажи кораблей проведут пополнение материальных запасов и плановые технические проверки, после чего продолжат выполнение задач по предназначению", - говорится в сообщении.

Учения проходили в Японском море 14-17 октября. Российская сторона на них была представлена боевыми кораблями и судами обеспечения Тихоокеанского флота: большим противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром. С китайской стороны задействовали эсминцев "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

После учений отряд двух стран в составе 10 боевых кораблей провел совместное патрулирование в западной части Тихого океана. "Задачами совместного патрулирования российско-китайского отряда являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран. В ходе совместного маневрирования отряд кораблей впервые прошел через Сангарский пролив", - пояснила пресс-служба.