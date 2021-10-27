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Интерфакс-АВН

Телескоп Hubble переведён в безопасный режим из-за проблем со связью - NASA

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Источник изображения: Фото: TASS/ZUMA/NASA

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Космический телескоп Hubble переведён в безопасный режим из-за проблем с внутренней коммуникацией, сообщило NASA во вторник в Twitter.

"Инструменты Hubble для проведения научных исследований переведены в безопасный режим в понедельник из-за проблем с синхронизацией с внутренней коммуникацией телескопа. Научные исследования приостановлены на время расследования причин проблемы специалистами. Сами инструменты находятся в хорошем состоянии", - говорится в сообщении.

В июне этого года телескоп Hubble приостанавливал свою работу из-за сбоя в работе системы. Тогда все приборы телескопа были также переведены в безопасный режим.

В течение месяца специалисты проводили многодневные тесты, которые включали попытки перезагрузить и перенастроить систему и резервное аппаратное обеспечение, но успехом не завершились. Однако было выявлено, что возможная причина проблемы связана с блоком управления питанием.

16 июля специалисты смогли подключить резервные блок питания и блок управления, а также средства форматирования научных данных к другой стороне модуля Научного инструментария, управления и обработки данных (SI C&DH). Помимо этого, ряд видов оборудования на борту Hubble было переключено к резервному модулю через альтернативные интерфейсы. По итогам работ резервная система была приведена в нормальный режим.

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США
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NASA
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