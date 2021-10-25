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Интерфакс-АВН

Отказ от взаимодействия с НАТО не повлечет негативных для России последствий - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Петропавловск-Камчатский. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Отказ России от отношений с НАТО ничего страшного не повлечет, усилия РФ по развитию взаимодействия с альянсом все равно были тщетными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Агрессивная позиция НАТО - она никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником. И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1".

Он отметил, что несмотря на агрессивность блока НАТО, Россия всегда выступала за развитие отношений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO
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