Отказ от взаимодействия с НАТО не повлечет негативных для России последствий - Песков

Петропавловск-Камчатский. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Отказ России от отношений с НАТО ничего страшного не повлечет, усилия РФ по развитию взаимодействия с альянсом все равно были тщетными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Агрессивная позиция НАТО - она никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником. И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1".

Он отметил, что несмотря на агрессивность блока НАТО, Россия всегда выступала за развитие отношений.